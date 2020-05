KAKO ĆE IZGLEDATI BUDUĆNOST HRVATSKIH APARTMANA? One se ne predaju: ‘Čitav check-in možemo obaviti bez ikakvog kontakta’

Digla je i kredit kako bi uredila apartmane koji su bili popunjeni, no zbog epidemije sada stoje prazni

Samo nekoliko mjeseci prije početka epidemije Maja Škufca otvorila obrt za iznajmljivanje apartmana u Rijeci, digla kredit kako bi ih uredila te zaposlila djelatnicu. Prije pandemije sve njezine smještajne jedinice u samom gradskom središtu bile su popunjene do kraja godine. No kada su zatvorene granice otkazane, apartmani su ostali prazni. I za sada nema naznaka kada bi se to moglo promijeniti.

TURISTI U HRVATSKU DOLAZE VEĆ OD 1. LIPNJA? Tvrde da sezona nije upitna; Ugostitelji će otvoriti i unutarnje prostore?

“One koje su ostale mislim da su to oni turisti koji čekaju posljednji trenutak i čekaju hoće li se granice otvoriti ili se napraviti COVID putovnice. Mi se nadamo da će od ove sezone nešto biti jer nam je ovo primarni biznis kojim se bavimo”, rekla je za HRT.

Ipak, zahvaljujući državnim mjerama pomoći, nije morala otpustiti djelatnicu.

“Puno to znači, ljudskost na prvom mjestu i drago mi je da je Maja uskočila, a tu je i država kojoj možemo zahvaliti na koncu”, kaže djelatnica Ivana Klobučar.

‘I prije COVIDA smo imale striktne mjere’

Obje se nadaju da će im sezonu ipak donekle spasiti domaći gosti koji dosad nisu imali priliku upoznati riječke znamenitosti. Prilagodit će se, kažu, svim epidemiološkim zahtjevima, iako im je čistoća prostora i prije bila prioritetna.

MINISTAR TVRDI DA NAM DOLAZI ‘JEDAN DRUGAČIJI I KONTROLIRANI TURIZAM’: Otkrio je i kada ćemo moći putovati u inozemstvo

“Mi smo imali striktne mjere i prije COVIDA gdje smo pazili na čistoću i higijenu. Također, djelatnica koja radi u Casi san Vito ima svoje rukavice, svoju maskicu i pazi ističe Škufca i napominje: „Na kraju krajeva, mi imamo key-boxove i možemo obavljati check –in bez ikakvog kontakta“, zaključuje.