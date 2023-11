Zakon o trgovini nalaže da trgovine ne rade praznicima i blagdanima, a kako Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje ove godine pada na subotu, trgovine taj dan neće raditi, piše Danas.hr.

Uvođenjem neradnih nedjelja, svi dućani i trgovački centri imaju svoj poseban raspored kada su u pitanju radne ili neradne nedjelje, pa tako i oni u Zagrebu poput Konzuma, Lidla, Spara, Plodina i Kauflanda.

Kako će raditi supermarketi?

Na internetskoj stranici Konzuma može se vidjeti koje poslovnice će raditi u nedjelju. Samo pratite link.

Spar poslovnice imaju mapu svih poslovnica te ovdje možete vidjeti njihovo radno vrijeme za nadolazeću nedjelju.

Lidl je objavio da će sve njihove trgovine u nedjelju biti otvorene.

Kako će raditi Plodine i koje je njihovo radno vrijeme možete pogledati ovdje.

Kaufland je objavio kalendar s radnim nedjeljama koji možete provjeriti ovdje.

Radno vrijeme trgovačkih centara

Arena centar na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje neće raditi, ali u nedjelju je otvoren u redovno radno vrijeme.

Trgovački centri poput Westgatea, City Centra One East i West, Avenue Malla u Zagrebu radit će u nedjelju, a radno vrijeme trgovina i drogerija može se provjeriti na njihovim stranicama.

Trgovački centar Portanova u Osijeku neće raditi za vikend.

Trgovački centri u Rijeci i Splitu neće raditi u subotu na Dan sjećanja. U nedjelju će raditi centri u Rijeci, no u Splitu neće raditi Mall of Split, dok će City Centar One raditi.

Radno vrijeme drogerije DM možete pogledati ovdje, a Muller poslovnice također možete provjeriti na internetskoj stranici.

