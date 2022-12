Povod silnim uvredama kojima su se danas častili Vrhovni zapovjednik i ministar obrane, odluka je Marija Banožića da dopusti načelniku Glavnog stožera ostanak u službi još šest mjeseci.

Milanović sasuo paljbu zbog (ne) produljenja službe

"Govorit ću samo o Plenkoviću. Banožić ne znači ništa, ništa ne odlučuje, on je samo medij. On je jučer potpisao odluku o produljenju agonije načelniku Glavnog stožera na još pola godine. To je pasivno agresivna agresija nulte kategorije. E nećeš tako, Plenkoviću, prenesi vazalu, niti ćeš ga birati niti ćeš ga micati. On je potpisao odluku da načelnik glavnog stožera bude tu još godinu. To je čovjek kojeg je predložila vlada, ne Banožić. To je bilo u ožujku 2020. godine, tada je Banožić kraduckao u ministarstvu državne imovine. Tada je meni došao prijedlog za Hranja. Potpuno je zanemario da postoji odluka njegova prethodnika.", govorio je Predsjednik i ponovio:

"U tom svom bijednom, privatnom aktu potpuno je Banožić zanemario da postoji prethodna odluka njegova prethodnika. I sad šampion ponavljača u vinkovačkoj gimnaziji uopće ne spominje odluku svog prethodnika. To je Hranj dobio jučer, minutu do 12. U toj odluci o zadržavanju u službi nema nigdje odluke njegova prethodnika. Kako možeš donijeti suprotnu odluku onoj koju je već donijelo isto tijelo? Kakva je to hajdučija. Dakle, nema odluke koja je već ranije donesena, a s kojom se krši nova odluka."

Banožić više govorio o Predsjedniku nego spornoj odluci

Na svojoj presici ministar obrane Mario Banožić, nakon što je rekao što sve misli o Zoranu Milanoviću, kojeg je prozvao za sabotiranje sustava obrane, huškanje DORH-a i nizanje neuspjeha, u svega nekoliko rečenica je pokušao braniti svoju odluku.

Pritom se još kraće osvrnuo na odluku Damira Krstičevića, koji je bio ministar u vrijeme kada je Hranj imenovan na dužnost načelnika Glavnog stožera.

"Istina da postoji odluka, i da je ona u skladu sa zakonima, ali isto tako po zakonu mora u mirovinu sa 60. godina. Imao sam dvije mogućnosti - da ode u mirovinu ili da ostane u službi. Ja sam odlučio da ostane". rekao je. Nije pojasnio poništava li on odluku Damira Krstičevića nego je samo dodao: “Moje promišljanje je da trebamo raditi na zakonu, pomaknuti dobne skupine, s čime se načelnik složio. Za to je potreban mir”.

'Ovu odluku aktualni ministar ignorira'

No istaknuti vojni analitičar Igor Tabak objavio je odluku iz doba imenovanja Hranja u kojoj jasno stoji da Hranj ostaje u službi do kraja mandata.

"Viceadmiralu Robertu Hranju, koji se predlaže na dužnost načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske s danom 1. ožujka 2020., dajem suglasnost da se zadrži u službi do isteka mandata dužnosti načelnika Glavnog stožera OS RH, iako budu ispunjeni uvjeti iz članka 205. stavka 1. točke 9. Zakona o službi u OS RH", stoji u odluci koja "stupa na snagu danom donošenja", odnosno 17. veljače 2020.

"Odluka ministra Damira Krstičevića o mandatu admirala Roberta Hranja na čelu GS OS RH, koju aktualni ministar obrane Mario Banožić ignorira i relativizira", zaključuje Tabak.