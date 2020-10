KAKAV PRETUŽNI APSURD: ‘Hrvatsko tržište ne postoji. Naše meso više ne može doći do polica i kupaca’

Europske zemlje su u vrijeme koronakrize davale državne poticaje uzgajivačima tovne junadi kako bi održalo proizvodnju, a domaće Ministarstvo poljoprivrede obećava pomoć tek u veljači dok se stočari suočavaju s viškom grla u stajama i manjkom novca na računima

Iako je Ministarstvo poljoprivrede obećalo isplatiti 60 milijuna kuna do veljače sljedeće godine kako bi očuvalo proizvodnju tovne junadi, stočari ne znaju što će sa životinjama. Bilježe viškove od 30.000 grla, a ta bi se brojka do kraja ove godine mogla i udvostručiti zbog uvoza mesa iz europskih zemalja koje su subvencionirale svoje proizvođače.

“Ovaj problem traje već šest mjeseci. Proizvođači tovne junadi su u velikim problemima. Hrvatsko tržište uopće ne postoji, preplavilo ga je uvozno meso. Sve druge države iz okruženja su od početku koronakrize subvencionirale svoje proizvođače u iznosu od nekakvih 100 eura. Naše meso više ne može doći do polica i kupaca. Mi smo nekoliko puta tražili da se reagira na vrijeme. Da se to napravilo ne bi došlo do velikih tržnih viškova. Mi nemamo niti kupca. Cijene su iznimno niske, gubici su veliki.”, rekao je za RTL Darko Celovec, predsjednik Udruge Baby beef.

Pomoć kasni šest mjeseci

Prije nekoliko dana su održali sastanak s ministricom poljoprivrede, Marijom Vučković, koja im je obećala novčanu pomoć. No, čini se prekasno, jer pojedini proizvođači odustaju od uzgoja. Osim toga, Celovec ističe da europskim proizvođačima koji su povukli novac iz fondova domaći stočari ne mogu parirati.

“Očekujemo ju što prije. Nemamo više vremena. Tovljači odustaju od proizvodnje. Mi tražimo novac. Novac nam je trebao prije šest mjeseci. Mi igramo tu utakmicu otkad smo ušli u EU sa šest igrača, a oni igraju s 11. Mi smo jednostavno tražili ono što su druge zemlje dobile kako bismo mogli donekle funkcionirati. Kad dođe do subvencije mi ćemo morati spustiti cijenu i nadamo se da ćemo se riješiti viškova”, zaključuje Celovac priču koja se tiče 300 domaćih uzgajivača junadi.

