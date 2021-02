KAKAV PODVIG: Ovaj je čovjek istrčao nevjerojatnih sedam maratona u sedam dana za Odjel dječje onkologije KBC-a Split

Humanitarna akcija Zlatna vrpca do sada je prikupila preko 140.000 kuna donacija

„Junački smo odradili i današnji, posljednji maraton. Čitavo putovanje od Splita do Tivta bilo je vrlo izazovno, ali sve zajedno vukao nas je viši cilj da pomognemo malim borcima na splitskoj onkologiji. Veseli me da mogu reći da je do sada tijekom akcije prikupljeno preko 140.000 kuna u donacijama od ljudi dobre volje, no to nije i finalna svota. U narednim danima tome ćemo pribrojati i uplate koje pristižu iz inozemstva. U protekloj godini neke su krucijalne teme, poput problema liječenja onkoloških bolesti kod djece, bačene u drugi plan zbog pandemije. Upravo zato odlučio sam u ljudima probuditi empatiju i podići svijest o potrebama naših najmlađi u nezavidnoj zdravstvenoj situaciji.

Novci koje smo skupili poslužit će za kupnju medicinske opreme koja im može spasiti život. Svi koji to nisu napravili, do 1. ožujka još uvijek mogu donirati simboličnih 100 kn i tako pokazati veliko srce. Zahvaljujem od srca svima koji su trčali sa mnom u posljednjih tjedan dana i svim ljudima koji su nam iskazivali nevjerojatno potporu uzduž rute putem poruka i poziva te društvenih mreža”, izjavio je splitski maratonac Kristijan Sindik, koji je danas na rivi Pina u Tivtu u Crnoj Gori sa svojim timom završio sedmu i posljednju etapu akcije “Zlatna vrpca – 7 maratona u 7 dana” u svrhu prikupljanja donacija za Odjel dječje onkologije KBC-a Split.

Finalni maraton Čilipi – Tivt

Današnji, finalni maraton, započeo je u Čilipima, gdje se Kristijanu pridružila i grupa trkača iz Maraton kluba “Konavle” i Triatlon kluba “Dubrovnik” koja ga je pratila sve do crnogorske granice, a tamo su mu se pridružili trkači iz Triatlon kluba “Kotor”. Cijelom rutom maratonce je ometala jaka kiša koja je na cesti stvorila lokve i tako otežala trčanje. Na gradsku rivu Pine u Tivtu maratonci su stigli danas u 14:30 , gdje su ih dočekali navijači koji su im čestitali. Prosječna brzina kretanja trkača bila je 6.10 minuta po kilometru s elevacijom od 296 mnv.

S Kristijanom su čitavih sedam maratona od Splita do Tivta istrčali Rikardo Kuhar, dvostruki finišer svjetskog prvenstva u IRONMANU na Havajima i Ante Bebić, triatlonac i triatlonski trener, koji je pet od sedam maratona prošao za manje od četiri sata.

Bruno Grgurević trčao je prvih tri maratona nakon čega se nažalost ozlijedio i nije mogao nastaviti dalje. U timu je bila i Helena Bule te istrčala šest polumaratona i cijeli maraton od Čilipa do Tivta za svoju prijateljicu Maru koja je preminula od onkološkog oboljenja. Tijekom utrke od Splita do Tivta, akciji se pridružilo i preko 250 trkača uzduž različitih dionica. Na rutama se moglo vidjeti i mnoštvo navijača koji su pjesmom bodrili sudionike i tako pomogli u povećanju svijesti o borbi protiv onkoloških bolesti kod najmlađih.

Humanitarno-sportska akcija

“Zlatna vrpca – 7 maratona u 7 dana” je humanitarno-sportska akcija koja se trčala sedam dana na dionici između Splita i Tivta u Crnoj Gori. Čitava ruta bila je duga 295 kilometara, a sastojala se od sedam dionica u kojoj je svaka pojedina ruta iznosila 42 km. Zainteresirani donatori još uvijek mogu kupovati kilometre do 1. ožujka, a minimalna cijena jednog od njih je 100 kuna ili 15 eura. Sva donirana sredstva direktno se uplaćuju na račun Odjela dječje onkologije KBC-a Split putem IBAN-a HR1424070003106794371, otvorenog u OTP banci d.d. Split.