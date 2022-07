Zastupnik nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru Veljko Kajtazi javio se s puta i za N1 prokomentirao najnovije izjave predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića koji je danas u Imotskom ponovno komentirao romsku zajednicu i svoje ranije izjave o njima i klima uređajima.

Veljko Kajtazi ističe da nije tražio ispriku predsjednika za ranije izjave, no smatra ih neprimjerenima: "Nisam tražio ispriku nego sam rekao da ono što je izjavio, mislim da nije primjereno, imajući u vidu da sam legitimni predstavnik romske zajednice i trebao bi ih štititi i pokazati da ono što predsjednik izjavljuje nije primjereno. Romska zajednica zadnjih godina ima velikih problema i od njega i drugih instanci vlasti očekujemo zaštitu."

'Nisam Rom? Možda je mislio da sam Hrvat'

"Nije uvrijedio mene, nego cijelu romsku zajednicu", dodao je Kajtazi, a zatim se osvrnuo i na predsjednikov komentar da je pitanje je li on Rom:

"Ako on misli da ja nisam Rom koji je napisao prvi romski rječnik, koji govori romski jezik, neka mi kaže što sam. Možda je mislio da sam Hrvat, ali ok ako on to tako misli. Moji Romi su prepoznali, ne bih komentirao."

Kaže da bi predsjednik trebao barem poštovati funkciju koju on obavlja: "Meni je jako žao kad to čujem. Ako mene osobno ne poštuje, trebao bi poštovati moju funkciju. Mislim da su građani u ove dvije godine prepoznali njegov rad, a i moji Romi su prepoznali moj rad."