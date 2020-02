KAJTAZI ODGOVORIO MEĐIMURSKOM ŽUPANU: ‘Vaučera neće biti! Neću dopustiti prozivanje cijele romske zajednice’

‘Vaučera neće biti niti neke drastične radnje. Ja i Savez Roma smo protiv onih koji zloupotrebljavaju zajamčenu minimalnu naknadu, no prozivati cijelu romsku zajednicu, kao što to čini župan, to neću dopustiti’ rekao je saborski zastupnik romske manjine govoreći o priejdlogu međimurskog župana da se socijalna pomoć umjesto u novcu daje u vaučerima

Međimurski župan Matija Posavec iznio je ideju da se problem nenamjenskog trošenja socijalne pomoći u toj županiji, koju ondje većinom primaju pripadnici romske zajednice, riješi tako da se socijalna pomoć umjesto u novcu daje u vaučerima. Gostujući na televiziji N1, saborski zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi oštro je odgovorio Posavcu poručivši da ta inicijativa neće proći.

“On je zagovarao vaučere svima kada je počela ta rasprava. Institucije, ali i on, znaju koji su problematični. Zašto kažem on? On je okružen Romima kriminalcima, zna ih još bolje jer ih godinama financira tako da im daje određena sredstva, za to postoje dokazi. Jedan banalan primjer je osoba koja nije dobila rješenje kao predstavnik vijeća romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji, on ga financira, a nije dostavio ni izvještaj i to su nam rekli ljudi s kojima radi unutar županije. Mi nemamo legitimnog predstavnika. Vaučera neće biti niti neke drastične radnje, ja i Savez Roma smo protiv onih koji zloupotrebljavaju zajamčenu minimalnu naknadu, no prozivati cijelu romsku zajednicu, kao što to čini župan, to neću dopustiti”, rekao je Kajtazi.

‘Posavec nije ništa učinio za Rome u Međimurju’

Umjesto toga, predlaže veće kontrole kako bi se spriječila zloupotreba socijalne pomoći. Potom je ponovno prozvao Posavca.

“On je taj koji u medijima proziva cijelu romsku zajednicu na govor mržnje. Jeste li ga pitali je li ikada posjetio romsko naselje? Ja sam u romskim naseljima u Međimurskoj županiji bio više prisutan nego on”, kazao je Kajtazi.

Dodao je da navodno velik broj zaposlenih Roma u međimurskoj županiji nije Posavčeva zasluga već posljedica ulaska u EU i sredstava iz EU fondova.

“U institucijama Međimurske županije nema ni jednog zaposlenog Roma. Kada ga zaposli, onda ću mu reći hvala i dati najveće priznanje. On nije župan od jučer, više od sedam godina je na funkcijama i nije ništa učinio za pripadnike romske zajednice. Neće ni jednom reći da se pripadnik romske zajednice teško upisuje u srednju školu zbog potvrde o praksi koju ne može dobiti i to je za pripadnike romske zajednice začarani krug. Romsko dijete se ne može upisati u vrtić jer je takav sustav ako mu roditelj ne radi, a da ne govorim o ostalim problemima. Romska naselja izgledaju kao u 17. stoljeću i na tome moramo raditi. Ako postoje dokumenti, oni se moraju sprovesti. Romska nacionalna zajednica ima nacionalnu strategiju za Rome, imamo akcijske planove, no vi u proračunu morate imati sredstva za to”, kazao je Kajtazi na N1 televiziji.

‘Probleme Roma žele rješavati bez njih’

Kao dobar primjer zapošljavanja Roma naveo je Belišće.

“Tamo je gradonačelnik zaposlio pripadnika romske zajednice u jedinici lokalne samouprave i to se pokazalo jako dobrim. To je iznimka, no ima još sličnih primjera u manjim mjestima gdje se razvija određena svijest” rekao je Kajtazi.

Za međimurskog župana ustvrdio je da “želi rješavati pitanje Roma bez Roma”.

“On organizira Vijeće za prevenciju bez legitimnih predstavnika Roma i nakon godinu dana ta jedinica lokalne samouprave kaže da je to bilo gubljenje vremena. Rome gledaju kao objekt, a navodno žele pomoći romskoj zajednici. Ako joj žele pomoći, neka ju uključe”.

