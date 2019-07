KAJIN OŠTRO ODGOVORIO MILANOVIĆU: ‘Prestani sliniti kad razgovaraš s IDS-om. Da nisam 2013. nosio listu SDP-a, ne bi prešli prag u Istri’

Kajin je svojom objavom reagirao na Milanovićev intervju,koji je između ostalog izjavio kako je spreman preuzeti dio vlastite odgovornosti i krivnje, i velike ako treba, za to što je te godine upravo Kajina SDP kandidirao za istarskog župana

Bivši saborski zastupnik Damir Kajin oštro je na Facebooku odgovorio Zoranu Milanoviću nakon što je on u intervjuu za Hinu rekao kako je spreman preuzeti odgovornost što je 2013. SDP kandidirao Kajina za župana, ocijenivši da SDP na tim lokalnim izborima ne bi ni prešao prag u Istri da on nije nosio listu te stanke.

Damir Kajin je svojom objavom reagirao na Milanovićev intervju,koji je između ostalog izjavio kako je spreman preuzeti dio vlastite odgovornosti i krivnje, i velike ako treba, za to što je te godine upravo Kajina SDP kandidirao za istarskog župana.

‘Pokaži bar malo karaktera’

“Namjere nisu bile zle, to je bilo doduše daleko, 2013. godine, kada je cijela stvar izmakla kontroli. S Kajinom sam i danas dobar, premda on i dalje u svom stilu zna svašta reći, no nisam vjerovao da će se to razviti u takav sukob. Tu je, ne iz mojih usta, nekoliko puta pređena granica političke korektnosti, no ovom prilikom mogu reći da mi je žao zbog toga” poručio je Milanović u intervjuu.

Kajin je pak pozvao Milanovića da “prestane sliniti kada razgovara s IDS-om te da pokaže bar malo karaktera kada nije u stanju trunku ponosa i dostojanstva”.

“Ne ponizuj se. Ti znaš da vam ja na lokalnim izborima 2013. nisam nosio listu da tvoj SDP ne bi prošao prag u Istri. Ti znaš da je tada SDP zbog moje naivnosti dobio 400 posto više no što je ikada prije i što će ikada poslije dobiti u Istri. Ti znaš da tada dvije trećine tvojih SDP-ovaca nije htjelo glasati za mene, jer su bili privjesak IDS-a od čijih su mrvica živjeli, napisao je Kajin. Dodao je da tada “presudio je Vaso iz HDZ-a koji je tražio da se glasa za Flega jer će im IDS uslugu vratiti. I tako bi” – poručio je Kajin.

‘Prestani govoriti o Uljaniku i 3. maju’

Također je ustvrdio da kao premijer, u slučaju tvornice Cimos, koja se tada nalazila u velikim problemima, Milanović nije htio ništa poduzeti.

“Pričao mi je član SDP-a, ali ne samo meni, što si mu rekao kada su te pitali za Cimos? Neka propadnu. Ionako će radnici već sutra pronaći posao. Valjda u Italiji? Priznajem, kao predsjednik Vlade bio si “skroman”, ali, prema Istri izuzetno galantan – opća bolnica, odvodnja, cestogradnja” – napisao je Kajin u objavi zamolivši Milanovića da “prestane govoriti o Uljaniku i 3. maju jer, kako je naveo “o tome ne zna ništa”.

“Ti o tome ne znaš ništa. A ja ću te podučiti – kao što Istru nitko nije pokrao izvana, tako su i Uljanik uništili Puležani, a ne oni preko Učke”, poručio je Damir Kajin predsjedničkom kandidatu Zoranu Milanoviću.

