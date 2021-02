KAIĆ O PROBLEMU ‘VIŠKA CJEPIVA’: ‘Doći će se do toga da će se ljude na cesti lovi da se ne baci cjepivo’

‘Nismo do sada imali protokol za postupanje s viškom cjepiva jer smatram da uopće nije potreban takav protokol, što se ima propisivati da li da se cjepivo baci ili da se upotrijebi’

Voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a Bernard Kaić rekao je u subotu kako do sada nije postojao protokol za postupanje s viškom cjepiva, drži da on nije ni potreban ali će biti napravljen jer ga “ministar traži”, no uvjeren je da to neće riješiti probleme.

“Nismo do sada imali protokol za postupanje s viškom cjepiva jer smatram da uopće nije potreban takav protokol. Što se ima propisivati da li da se cjepivo baci ili da se upotrijebi”, rekao je Kaić za Dnevnik HTV-a.

Protokol će se, kaže, napraviti jer “ministar traži protokol”.

‘Protokol neće riješiti probleme’

U njemu su neki elementi ako netko unaprijed otkaže da će doći, da se netko iz iste kategorije pozove, stavi se na listu. Ako se netko ne pojavi, pa se više nikoga ne može pozvati pa se pokuša naći nekog u blizini iz iste kategorije prioriteta, ako se ne uspije, onda iz sljedeće kategorije prioriteta.

Korak po korak, dođe se do toga da će se nekoga na cesti uloviti da se ne baci cjepivo”, rekao je Kaić dodavši međutim kako protokol neće riješiti probleme.

‘Markotić nije napravila profesionalnu grešku’

Proteklih dana, naime, mediji otkrivaju sve veći broj imena onih koji su se cijepili preko reda. Kaić je na pitanje o ravnateljici Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemki Markotić koja je u toj klinici cijepila svoju 84-godišnju majku, ustvrdio da ona nije napravila profesionalnu grešku jer je cijepila osobu koja ima visok rizik za komplikacije covida.

“Osoba ima visoku dob, kronične bolesti, to nije prekoredno cijepljenje. To su ljudi koje prve treba zaštititi”, pojasnio je.

‘Prioritetne kategorije za cijepljenje nisu napisane u detalje’

Kazao je i kako obiteljski liječnici imaju prioritetne kategorije prema planu cijepljenja koje je objavila Vlada prije više od mjesec dana.

“U tome nije razvrstano točno u detalje treba li cijepiti nekoga tko ima 70 godina i povišen krvni tlak i pretilost ili nekoga tko ima 75 godina i pretilost i bez povišenog krvnog tlaka. Tako nešto je nemoguće propisati. Odlučivat će na temelju procjene rizika za razvijanje teškog oblika bolesti kod svojih pacijenata”, pojasnio je.

Kaić je rekao i kako je odluka oko punktova za cijepljenje te tko će u njima raditi prepuštena županijskim stožerima da dogovore s domovima zdravlja i županijskim zavodom za javno zdravstvo.

