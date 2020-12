‘KADA U 10 SEKUNDI IZGUBIŠ SVE, ONDA SHVATIŠ DA SU NEKE DRUGE STVARI BITNE…’: Oni su već 277 dana bez krova nad glavom

Shvatila sam da je bitno da smo svi živi i zdravi i da trebamo krenuti dalje, boriti se. Kada u 10 sekundi u nedjeljno jutro izgubiš sve, onda shvatiš da su neke druge stvari bitne, kazala je Melita Budak kojoj je u zagrebačkom potresu teško oštećena kuća. Jedina želja joj je, kaže, ‘useliti u kuću’

Prošlo je 277 dana od razornog zagrebačkog potresa, a ovaj Božić su mnoge zagrebačke obitelji, koje su ostale bez doma, dočekale u hostelima, kontejnerima, oštećenim kućama. Među njima je i Silvija Bedeničar koja se, umjesto u svom domu, nalazi u Hostelu Arena.

“Falila je ta jedna domaća atmosfera na koju smo inače navikli, ali eto tu smo si nekako. Nekolicina nas postali smo vec familija, jedni drugima smo potpora i dobro ispadne na kraju krajeva”, rekla je Silvija Bedeničar za Dnevnik Nove TV. Potres je oštetio i kuću Melite Budak.

“Shvatila sam da je bitno da smo svi živi i zdravi i da trebamo krenuti dalje, boriti se. Kada u 10 sekundi u nedjeljno jutro izgubiš sve, onda shvatiš da su neke druge stvari bitne”, kazala je Budak. Jedina želja joj je, kaže, ‘useliti u kuću’.

“Nije to nitko mogao predvidjeti ni sanjati da bu to tako, ali šta je tu je, drukčije ne možemo. Valjda će naša Vlada nešto poduzeti, nešto je to sve presporo, oni tek planiraju u proljeće da će krenuti s nečime, ali s radovima ne prije ljeta sigurno ne”, kazao je Josip Budak. Uvjeren je da će i sljedeći blagdan ‘slaviti’ u istim uvjetima.

Još jedna obitelj ovaj Božić ima istu želju – da se što prije iz podruma i kontejnera presele u svoju kuću.

Nakon što im je kuća stradala u potresu, sedmeročlana obitelj Zgombić primorana je neko vrijeme živjeti u kontejneru. Bez obzira što Božić ne provode u svom domu, uredili su kontejner u božićnom duhu. “Nismo to očekivali, ali ipak se radujemo. Djeca se vesele. Oni su mali i to je za njih doživljaj, a i nama”, rekla je Kruna Zgombić. Nedavno su išli pogledati kuću koja im je stradala u potresu. “Gornji dio samo što se ne sruši. Uskoro nećemo moći ni hodati, ali eto”, izjavila je Zgombić. Kažu kako će se iza Nove godine prijaviti za pomoć jer nemaju više što čekati. Uz to, gospođa Zgombić je i preboljela koronavirus u kontejneru. Uspjela je sačuvati zdravlje svoje obitelji, iako se nije mogla nigdje od njih odmaknuti. ”To vam je gripa puta tri, ali hvala Bogu nitko se nije zarazio. Ja nisam imala kamo otići, kamo se skloniti”, kazala je Kruna Zgombić za Dnevnik Nove TV.