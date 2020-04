KAD NAS ČEKA OTVARANJE TRGOVINA, KAFIĆA, SALONA: Stožer poručuje: ‘Rekli smo pad zaraženih 5 do 7 dana, ali manje oscilacije nisu bitne…’

Ovakva objava dolazi nedugo nakon što je HGK Vladi poslao dopis s prijedlogom postupnog otvaranja svih trgovina, uslužnih djelatnosti, prometa, dijela turističkih kapaciteta te sportskih i kulturnih sadržaja

U Europskoj uniji se, pa tako i u Hrvatskoj, već tjedan dana govori o postupnom popuštanju mjera za borbu protiv koronavirusa kako bi se, prije svega, aktiviralo gospodarstvo i spasila radna mjesta. Hrvatski epidemiolozi dosad su puno puta rekli koji je ključan kriterij za popuštanje, a šef HZJZ-a Krunoslav Capak donedavno je ponavljao da još nije vrijeme za popuštanje.

“Mi smo rekli već nekoliko puta da postoje neki epidemiološki kriteriji. Kada? Da imamo pet do sedam dana pad oboljelih što u ovom trenutku nemamo. Imamo nekoliko domova u kojima je više ljudi oboljelo, što nam onda povećava broj oboljelih. Zbog toga ćemo još morati pričekati i analizirati situaciju”, izjavio je Capak u prošli četvrtak, u trenutku kada je otkriveno žarište u privatnom domu umirovljenika u Zagrebu.

Od prošlog četvrtka do danas uočljiv je blagi trend pada broja novozaraženih u Hrvatskoj iako, gledajući brojke, one i dalje osciliraju. Tako smo, primjerice, u petak imali 23 zaraženih, u subotu 18, a u nedjelju 39. Jučer je zaraženih bilo tek 10, a danas ponovno nešto više, njih 27.

‘Bitan je trend’

Capak je na današnjoj presici Naconalnog stožera pojasnio kako je, za popuštanje epidemioloških mjera, zapravo najbitniji silazni trend:

“Mi smo načelno rekli da bi se broj kroz pet do sedam dana trebao smanjivati, ali bitan je trend, imamo blago silazni trend. Manje oscilacije nisu bitne. Linija broja novooboljelih dnevno lagano pada. To je još uvijek blago, nadamo se da će pad uskoro biti veći. Ali pratimo i niz drugih parametara”, odgovorio je Capak na pitanje o tome mora li baš proći pet do sedam dana kako su rekli ranije da bi došlo do ublažavanja mjera.

Ovakva objava dolazi tek nedugo nakon što je HGK Vladi poslao dopis s prijedlogom postupnog otvaranja svih trgovina, uslužnih djelatnosti, prometa, dijela turističkih kapaciteta te sportskih i kulturnih sadržaja uz predviđene epidemiološke mjere zaštite za svaku skupinu objekata.

Iz Vlade su već poručili kako će se do sjednice u četvrtak znati plan za popuštanje mjera u gospodarstvu i vjerojatno će se, ovisno o epidemiološkoj procjeni, veći dio predloženoga i usvojiti.

“Naši prijedlozi dolaze izravno od naših članica koje trpe velike gubitke zbog blokade i neaktivnosti. Smatramo kako nas je odličan posao Stožera civilne zaštite doveo u situaciju da više ne moramo birati između gospodarstva i zdravlja, možemo imati i jedno i drugo, uz dobro odmjerene sigurnosne mjere. U tom smjeru idu i naši prijedlozi”, potvrdio je predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović.

‘Neka trgovine rade do 20 sati’

HGK je u dokumentu naveo uz koje bi se zaštitne mjere trebali početi otvarati gospodarski subjekti, a predložili su i decentralizaciju popuštanja mjera, odnosno da se one najprije primjenjuju u županijama u kojima u proteklih sedam dana nisu zabilježene novozaražene osobe i u kojima je ionako mali broj zaraženih.

Odmah potom traže da se produlji radno vrijeme trgovina do 20 sati i postupno otvaranje svih drugih neprehrambenih trgovina, ali ne po austrijskom modelu, gdje su otvorene manje trgovine, već po modelu kojim bi se ograničio broj kupaca na jednog na najmanje svaka četiri četvorna metra. Primjerice, za salone namještaja bi se propisala obveza boravka jednog kupca na svakih 50 četvornih metara, obvezno nošenje zaštitnih maski i rukavica te dezinfekcija ruku na ulazu, postavljanje zaštitnih barijera na blagajnama te često čišćenje i dezinfekcija površina koje ljudi dodiruju.

Mjere i za frizerske salone

HGK traži i otvaranje minitržnica u manjim mjestima te promjenu radnog vremena pekarnica od šest do 15 sati. Od 11. svibnja predlažu i otvaranje trgovačkih centara, svakim danom osim nedjeljom, a prednosti pri kupnji bi imale ugrožene skupine stanovništva. Žele i otvaranje svih obrta, frizerskih salona i salona za uljepšavanje, servisa, praonica i računovodstvenih ureda.

“U slučaju ako je riječ o velikom frizerskom salonu, potrebno je ograničiti rad zaposlenika u smjenama te ograničiti broj naručenih na način da budu prisutna samo dva gosta u salonu. Uz korištenje zaštitne opreme (maske i rukavice), treba primjenjivati mjere pojačane higijene, organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika, redovito provjetravati prostore, osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke, uz barijere (pleksiglas, najlon, staklo) i obavezno korištenje maski i rukavica mušterija”, stoji u dokumentu.

Posebne su upute ljudi u Hrvatskoj gospodarskoj komori predložili i za rad kafića i restorana. Tako se predlaže otvaranje onih koji imaju terase i razmak između stolova. Oni koji to nemaju, trebali bi posluživati piće “za van” u jednokratnoj ambalaži. Konobari bi morali poštivati sve zaštitne mjere (maska, rukavice, dezinfekcija) i bili bi ograđeni pleksiglasom, a gosti bi naručivali sami i plaćali na pultu. Radno vrijeme bi bilo ograničeno od osam do 21 sat i bez žive glazbe i većih okupljanja.

Za hotele i restorane predviđa se posluživanje hrane i pića za van, a kasnije, ovisno o epidemiološkoj situaciji svaka četiri tjedna, moguće je i posluživanje u zatvorenim prostorima ondje gdje nema novozaraženih. Na ulazima u restorane morala bi postojati obvezna dezinfekcija ruku, ali i stola te pribora za jelo i piće, uz redovite kontrole tjelesne temperature zaposlenika. Hrana i piće bi se posluživali u rukavicama, gostima koji sjede za stolovima koji su najmanje dva metra međusobno udaljeni, te uz kontrolu broja gostiju u objektu.

