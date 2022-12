Zbog nogometa se više troši, posebno se više pije, ali su i kardiološle klinike bitno punije zbog hitnih stanja, pokazuje statistika. Tako smo u prva dva tjedna prosinca trošili trošili 20 posto više nego lani. Razlog je inflacija, ali i nogometno prvenstvo. Kad igra Hrvatska, Hrvati troše 11 do 13 posto više nego drugim danima.

A troši se i izdravlje. Direkt je razgovarao s liječnicima koji su potvrdili da se zbog živciranja i ovom razdoblju očekuje povećan broj srčanih problema. Svaka promašena prilika, korner, penal. Svaki protivnički gol, žuti karton, nepravedni sudac. Sve to troši naše živce, ali i srce.

Sada je službeno: gledanje nogometa nije dobro za srce. Doktori KBC-a Sestre milosrdnice usporedili su hospitalizacije zbog srčanih problema 2018. godine, za vrijeme Svjetskog prvenstva u Rusiji s istim periodom 2017. i 2019.

Nezabilježeno u literaturi

"Prije i nakon, znači 2017. i 2019., bilo je manje bolesnika u tim danima nego što je to bilo u danima onih naših utakmica, sjećate se - infarktnih, u Rusiji", rekao je Zdravko Babić iz Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Sestre milosrdnice.

U KBC-u Sestre Milosrdnice za vrijeme prvenstva primljeno je 398 pacijenata sa srčanim problemima. Najviše, njih 126, zbog angine pectoris, 84 zbog aritmije, 70 zbog dijagnoze popuštanja srčane funkcije, a čak 31 osoba zbog infarkta. Najgore je bilo dva dana nakon polufinalne utakmice s Engleskom. Tada je u bolnicu umjesto očekivanih 17 došao 31 pacijent. I to nisu bili samo muškarci.

"To je malo onako zanimljivo i to odstupa, što je to kod nas naročito bilo izraženo kod ženskog spola, što nije do tada bilo zabilježeno u literaturi i zato su nam objavili te rezultate", kaže Babić.

Bijeg od tmurne stvarnosti

Navijanje ima i pozitivnih strana. Povećava zajedništvo, sreću, pripadnost, objašnjava psiholog Zvonimir Galić: "Mislim da je opravdan osjećaj ponosa kada je u četiri reprezentacije jedna koja ima 3,8 milijuna stanovnika i kada pobijedi neku koja ima 250 milijuna stanovika. I u ovo tmurno zimsko vrijeme nam je nogometna igra izvor sreće i zadovoljstva."

manje smo razmišljali o inflaciji, računima za grijanje, ratu u Ukrajini. "Kada traje prvenstvo mi se fokusiramo samo na njega i to je nešto što mi u psihologiji zovemo eskapizam. Mi bježimo u prvenstvo i razmišljamo o tome da su svi naši životni problemi oni koji su vezani uz nogomet i reprezentaciju", kaže Galić.

U tome pomažu hektolitri ispijenih piva. No, žale se ugostitelji, puno je to manje nego za prijašnjih prvenstava.

"Za prošlo svjetsko prvenstvo bila je euforija, ludilo, pilo se, živjelo se za taj nogomet. Sada je to negdje daleko, rekao bih kako je Grinč ukrao Božić, kako je jedan šeik probao ukrasti Fortenovu, e tako je jedan šeik ukrao svjetsko prvenstvo", kaže Petar Čumandra, vlasnik kafića u Zagrebu.

Rast potrošnje zbog utakmica

Unatoč inflaciji, podaci pokazuju da se više troši kada igra Hrvatska. Na dan utakmice s Kanadom potrošilo se 13 posto, odnosno 37,7 milijuna kuna više nego na isti dan, tjedan prije. Japan je donio 6 posto, odnosno 31 milijun kuna više nego 7 dana ranije. I kada se igralo protiv Brazila i Argentine - potrošilo se 11 posto, odnosno 47,7 i 37,1 milijun više.

"To će biti industrija pića, industrija grickalica, telekomunikacijske usluge i televizijske usluge. Međutim ovako veliki događaji često i imobiliziraju dio radno aktivnog stanovništva i dolazi do pada produktivnosti, što na drugu stranu nosi štete nacionalnoj ekonomiji", kaže Ekonomist Damir Novotny.

Ne treba se brinuti nacionalna ekonomija jer kako stvari sada stoje - ovaj ćemo mjesec nastaviti trošiti. U prva 2 tjedna prosinca potrošili smo gotovo 20 posto više nego lani. Nismo kupovali više nego skuplje.