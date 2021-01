‘KADA ČUJEM OPASNI NOVI SOJ…’: Lauc je ljut zbog stvaranja atmosfere straha; ‘Najlakše je plašiti onime što ne razumiju’; Ukazao na pravu opasnost

Jučer je u Hrvatskoj u posljednja 24 sata zabilježeno 776 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva ukupno 3506

U Hrvatskoj su 1562 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 136

Umrlo je ukupno 4738 oboljelih

U svijetu je potvrđeno 97.325.443 slučaja zaraze

Oporavilo se 69.882.077, a umrlo 2.083.754 osoba

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Istarska županija: 6

9:08 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 194 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 6 novozaraženih osoba s područja županije. Za 4 osobe radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. U epidemiološkoj obradi nalaze se 2 osobe. Izliječene su 22 osobe. Trenutno je 123 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 863 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 38 osoba, od toga su 4 osobe u respiracijskom centru. Nažalost, u Općoj bolnici Pula preminula je jedna COVID-19 pozitivna osoba (1932. godište) s pridruženim kroničnim bolestima.

Koprivničko-križevačka županija: 17

8:44 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđeno 17 novih slučajeva bolesti COVID-19. Na području županije trenutno je aktivno 139 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravilo je 28 osoba, a na bolničkom liječenju trenutno se nalazi 26 osoba.

Osječko-baranjska županija: 35

8:32 – U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije na koronavirus je testirano 214 uzoraka od kojih je 35 bilo pozitivno. Novopozitivne osobe imaju prebivalište na području Osijeka (11), Đakova (5), Donjeg Miholjca, Našica i Valpova (po 3), Belog Manastira, Petlovca i Popovca (po 2), a po jedna osoba je s područja Belišća, Bilja, Gorjana i Marijanaca. Na bolničkom liječenju nalazi se 112 osoba oboljelih od COVID-19, i to 84 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih su 14 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 28 pacijenta s tim oboljenjem. U zadnja 24 sata preminula je jedna COVID pozitivna osoba u dobi od 72 godine. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 765 osoba.

Požeško-slavonska županija: 2

8:20 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 116 slučajeva zaraze koronavirusom, 99 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 17 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 232 osobe, a ukupno je testirano 26082 osobe. Na posljednjem testiranju obrađena su 83 uzorka, od kojih su 2 pozitivna. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Lauc: ‘Kada čujem opasni novi soj dobijem zelene pjege po licu’

7:03 – Hrvatski znanstvenik Gordan Lauc na Facebooku je objavio komentar u kojemu je kritizirao stvaranje atmosfere straha s “novim sojem” i uvođenje ili zadržavanje strogih mjera zbog straha od njega.

“Kada čujem ‘opasni novi soj’ dobijem zelene pjege po licu, a kad to netko iskoristi kao argument za uvođenje ili zadržavanje restriktivnih mjera dobijem i ljubičaste pjege. Bit će da je to od tog opasnog novog soja… Ljude je najlakše plašiti onime što ne razumiju, a ‘opasni novi soj’ zvuči jako opasno i nepoznato… Da, virusi mutiraju i stalno se pojavljuju nove varijante i sojevi. To je potpuno normalno. Moguće je da će se pojaviti nekakav novi opasni soj, no za sada se još uvijek nije pojavio, a što je više ljudi preboljelo COVID-19, šanse da se proširi neki novi soj su sve manje. (šanse da se pojavi su zapravo sve veće što je više zaraženih, no šanse da se proširi su sve manje pa kad se neki takav i pojavi, potisne ga stari blaži soj)

Ovaj tzv. “UK soj” nije ništa opasniji od starog, osim što se cca 35% brže širi. Ako se širi 35% brže, a ciklus infekcije je cca 5 dana, pokušajte sami izračunati koliko će ga više biti do proljeća. U Hrvatskoj taj UK soj još nismo našli. Nije da smo ga previše tražili, pa pretpostavimo da ga je možda čak i 1%. Pa sve da ubaci i u turbo brzinu i krene se širiti 50% brže od našeg domaćeg soja (onog koji emigrira kada zatvorite kafiće i zabranite djeci sport) za pet dana će ga biti 1.5%, za 10 dana 2,25%, za 15 dana oko 3,4% itd… Dominantan neće postati još dosta dugo. Svi ćemo, ili preboljeti, ili se cijepiti prije toga.

Stoga ako se već trebate nečega bojati, klimatske probleme, ptičja gripa ili pesticidi u hrani su bolji izbor, a gubitak posla i recesija puno realnija opasnost. Ne vjerujte li meni, poslušajte što o novim sojevima kaže Dr Soumya Swaminathan, Chief Scientist Svjetske zdravstvene organizacije”, poručio je Lauc.

Tijekom vikenda konzultacije sa Stožerom

7:02 – Jučer je Andrej Plenković na sjednici Vlade povoljnom ocijenio situaciju s epidemijom koronavirusa, kazavši da je i incidencija pala u zadnja dva tjedna te da je Hrvatska u ovom trenutku u Europskoj uniji na petom mjestu kad se radi o broju slučajeva zaraze na milijun stanovnika. “Moramo i dalje biti oprezni. Želimo odgovornim ponašanjem naših sugrađana i poštivanjem mjera, koje nisu potpuno restriktivne, što mnoge druge zemlje nemaju, ukoliko se ovakav trend nastavi, tijekom vikenda ćemo imati konzultacije sa Stožerom, epidemiolozima i ekonomskim timom Vlade, da vidimo što možemo napraviti od 1. veljače”, rekao je Plenković, dodavši da je situacija po pitanju epidemije u ovom trenutku dobra.

Europski čelnici raspravljaju o usklađivanju borbe protiv pandemije

7:01 – Europski čelnici počeli su u četvrtak navečer virtuali samit o usklađivanju mjera protiv pandemije koronavirusa, uključujući ubrzanje cijepljenja, zajedničke potvrde o cijepljenju i ograničavanju putovanja. Više članica EU-a najavljuje da će pooštriti mjere kako bi spriječile širenje novih sojeva otkrivenih u Velikoj Britaniji i Južnoafričkoj Republici. Belgija je najavila da će predložiti privremenu zabranu svih putovanja između država članica koja nisu nužna barem do kraja veljače. Belgijska ministrica vanjskih poslova Sophie Wilmes kaže da je jedan od razloga za takav prijedlog i solidarnost sa sektorima koji ne mogu raditi zbog pandemije, poput ugostiteljstva. Kaže da nije pošteno reći nekim ljudima da ne mogu raditi, a istodobno dopuštati putovanja koja nisu nužna. U Belgiji je nakon božićnih i novogodišnjih blagdana zabilježen rast broja zaraženih jer su mnogi otputavali unatoč preporukama da to ne čine. Sada se opet pribojavaju da će se isto ponoviti i nakon školskih praznika sredinom veljače.

Kako bi se spriječilo brzo širenje novih sojeva virusa u EU-u ukazuju na važnost sekvenciranja genoma covida 19 kako bi se prepoznale mutacije. Testiranje je i dalje jedan od najvažnijih alata za suzbijanje pandemije. U srijedu su članice EU-a postigle dogovor o međusobnom priznavanju antigenskih testova. Brzi antigenski testovi su manje pouzdani od PCR testova, ali je njihova prednost u tome što se rezultati dobiju za manje od pola sata. Najučinkovitiji su na vrhuncu zaraze, kad osoba počne iskazivati simptome i u idućim danima.

Sljedeća tema je proces cijepljenja koji je usporen zbog nedovoljnih količina raspoloživog cjepiva, posebice nakon što je Phizer najavio privremeno smanjenje proizvodnje u sljedećih nekoliko tjedana. Čelnici će razgovarati i o potvrdama o cijepljenju, vrlo osjetljivoj temi koja otvara mnoga pitanja. Grčki premijer Kiriakos Micotakis nedavno je predložio da se potvrde o cijepljenju koriste kao svojevrsne putovnice kako bi cijepljene osobe mogle slobodno putovati, a u cilju oživljavanja turizma. U EU kažu da se potvrde o cijepljenju uobičajene u zdravstvenim sustavima, da je drugo pitanje u koje se svrhe mogu koristiti te da nikad nitko u institucijama EU-a nije koristio izraz putovnice za te potvrde. Dok se ne cijepi dovoljno ljudi, prerano je govoriti o tome kako će se koristiti te potvrde, kažu u Europskom vijeću i u ovom trenutku to bi značilo diskriminaciju onih koji nisu imali ni priliku cijepiti se u odnosu na one koji su već dobili cjepivo.

Svi koji lete u SAD moraju se testirati i ići u karantenu

7:00 – Američki predsjednik Joe Biden donio je u četvrtak uredbu po kojoj će svi putnici koji lete u SAD morati imati negativni test prije leta i ići u karantenu nakon dolaska. “U svjetlu novih sojeva koronavirusa, uvodimo mjeru za one koji u SAD stižu zrakoplovom iz drugih zemalja”, rekao je Biden u govoru kojim je pokrenuo plan svoje administracije za borbu protiv pandemije covida-19. “Osim nošenja maske, svi koji lete u SAD iz druge zemlje morat će se testirati prije ukrcaja u zrakoplov, prije polijetanja i ići u karantenu kada stignu u Ameriku”, rekao je Biden u Bijeloj kući.

Nije pojasnio kako se to misli provesti. Također je naredio američkim agencijama da s kolegama iz Kanade i Meksika dogovore “javnozdravstvene protokole na cestovnim graničnim prijelazima”, uključujući primjenu smjernica Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Gotovo sva putovanja koja nisu nužna između SAD-a te Kanade i Meksika zabranjena su do 21. veljače.

Biden je potpisao u četvrtak deset uredbi kojima pojačava borbu protiv pandemije koronavirusa koja je opustošila SAD, prenose agencije. Ubrzat će se cijepljenje i testiranje te povećati proizvodnja medicinskog materijala, uključujući maske. Objavljujući mjere, Biden je rekao da će trebati mjeseci da bi se pobjedila pandemija, ali da će se Amerika “izvući” ako se ljudi budu držali zajedno. Bidenov potez uslijedio je dan nakon što je postao 46. američki predsjednik. Za razliku od bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, Bidenova politika oslanja se na naconalnu strategiju umjesto da saveznim državama prepušta da odlučuju što je najbolje poduzeti. Trumpova administracija bila je izložena kritikama da se nije dobro nosila s pandemijom.

Prema broju smrtnih slučajeva povezanih s koronavirusm, SAD je najpogođenija zemlja s više od 406.000 izgubljenih života, pokazuju podaci sveučilišta Johns Hopkins. Virusom je zaraženo gotovo 24.5 milijuna Amerikanaca. Biden je rekao da “odvažni praktični koraci” koje poduzima imaju svoju cijenu. “Bit ću posve otvoren – stvari će i dalje biti užasne prije nego što postanu bolje”, istaknuo je procijenivši da bi broj umrlih idući mjesec mogao dosegnuti 500.000. “Ovo je ratni poduhvat”, rekao je Biden i ponovio podatak da je više Amerikanaca umrlo u pandemiji nego u Drugom svjetskom ratu.

Spomenuo je cjepivo rekavši da je dosadašnja raspodjela “bila tužan neuspjeh” i najavio plan o 100 milijuna doza u prvih sto dana na vlasti kao “jedan od najvećih operativnih izazova koje je nacija ikada poduzela”. Također je obećao da će biti transparentan ako u nečemu ne uspije i da će omogućiti da znanstvenici djeluju bez političkog pritiska. “Uvjeren sam da se Amerikanci neće štedjeti da bi to ostvarili. Zajedno to možemo postići”, zaključio je Biden.