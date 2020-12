Ukoliko kriteriji ostanu slični kao i do sada, 21. prosinca, dokad su izrečene postojeće mjere, neće biti ukinute

Prema najavama glavnog državnog epidemiologa Krunoslava Capaka, Nacionalni stožer civilne zaštite bi trebao predstaviti dokument u kojem se navode parametri prema kojima bi se trebale popustiti mjere za suzbijanje epidemije, javlja Jutarnji list.

Prema tom prijedlogu, otpuštanje bi se odvijalo u tri kruga, a ovisit će o prosječnom broju zaraženih tijekom posljednjih 14 dana te o udjelu zaraženih među svim testiranima (to su i glavni kriteriji koje u obzir uzima i Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC)).

U prvom krugu bi se otvarali restorani te bi se povećavao broj dozvoljeni osoba na okupljanima. Za to bi 14-dnevna incidencija oboljelih na 100.000 stanovnika trebala biti manja od 300, a da udio pozitivnih među svima dnevno testiranima bude manji od deset posto u periodu od sedam dana.

Nema otvaranja za Božić?

Hrvatska sada ima incidenciju od čak 1117,1 na 100.000 stanovnika: od 30 europskih zemalja koje prati ECDC, od nas je lošiji samo Luksemburg. Najlošije stoji Međimurska županija s čak 2201 oboljelih na 100.000 stanovnika u 14 dana, a slično je i u Varaždinskoj županiji.

Drugi krug popuštanja mjera bi doveo do toga da se otvore kafići, a dozvolilo bi se okupljanje do 50 osoba. No za to 14-dnevna incidencija ne smije biti veća od 200. Treći krug podrazumijeva dozvolu veće popunjenosti javnog prijevoza i okupljanja do 100 ljudi, ali tek kada zaraženih u 14-dnevnoj incidenciji na 100.000 stanovnika ne bude više od 100, a udio pozitivnih u odnosu na testirane ne bude veći od 5 posto.

Nacionalni stožer raspravljat će o ovom prijedlogu i može se očekivati da će ga, uzimajući u obzir i interese gospodarstva, ublažiti, a na stolu je još nekoliko varijanti konačnog dokumenta. Ukoliko kriteriji ostanu slični kao i do sada, 21. prosinca, dokad su izrečene, postojeće mjere neće biti ukinute te za Božić neće biti značajnijeg otvaranja. Dakle, da bi se otvorili restorani, morali bismo biti ispod 10 posto, što je četiri puta manje u postocima nego sada.