KADA ĆE PRESTATI KIŠA I OVO NESTABILNO LJETO? Zoran Vakula prognozira: ‘Početak tjedna bit će sparan i vruć, ali…’

Promjenjivo vrijeme sa češćom kišom i grmljavinom na kopnenom području dobiva svoj nastavak, posebno u prvom dijelu blagdana Velike Gospe. HRT-ov meteorolog Zoran Vakula prognozira da će najnestabilnije biti i na većini Jadrana.

Pritom će na Jadranu i dalje prevladavati tople noći i vrući dani, a iznadprosječno toplo bit će i tijekom noći i jutra u kopnenom području. No, najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti će biti malo niža nego prošlih dana, posebice u subotu, te vjerojatno od utorka.

Detaljniju prognozu po područjima za sljedeće dane za HRT je pripremio Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.

Na blagdan Velike Gospe u Slavoniji, Baranji i Srijemu vrijeme će biti promjenjivo i nestabilno, povremeno s kišom i gmljavinom, a lokalno može biti i nevremena. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i danju će biti svježije nego prošlih dana. Ujutro lokalno moguća magla, uz najnižu temperaturu oko 18 °C.

U središnjoj Hrvatskoj povremena kiše, te lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u prvom dijelu subote, a u drugom dijelu će biti više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura između 24 i 27 °C.

Vrijeme na Jadranu

Na zapadu Hrvatske također promjenjivo, pri čemu će mjestimičnih pljuskova i grmljavine biti češću u gorju i Istri, nego na otocima sjevernog Jadrana. Puhat će uglavnom slab sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na otvorenom sjeverozapadnjak, uz većinom malo valovito more. U gorju manje toplo nego u petak, a na sjevernom Jadranu najviša temperatura oko 30 °C.

Na srednjem Jadranu djelomice sunčano, a uz razvoje oblaka lokalnih pljuskova s grmljavinom bit će većinom u unutrašnjosti Dalmacije. Zapuhat će umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, uz ponegdje umjereno valovito more. I dalje vruće sa stupanj do dva nižom dnevnom temperaturom nego u petak.

Na jugu Hrvatske blagdan Velike Gospe će također biti vruć, s temperaturom i do 33 °C, a osobito će na otocima biti i pretežno sunčano. Uglavnom samo u zaobalju postoji mogućnost lokalnog pljuska. U početku će puhati slabo do umjereno jugo, a zatim zapadni i sjeverozapadni vjetar uz malo do umjereno valovito more.”

Prognoza za početak tjedna

U iduća tri dana u unutrašnjosti sunčanije, ali i dalje nestabilno. Vjerojatnost pljuskova i grmljavine prvo će se smanjivati, a u utorak ponovno porasti, uz mogućnost nevremena. U ponedjeljak je vjerojatnost popodnevnog pljuska najmanja, pri čemu će danju biti najviše sunčanog vremena i vrućine. Na sparinu valja računati u sve dane. Ujutro može biti ponegdje magle. Vjetar uglavnom slab.

Na Jadranu u nedjelju i ponedjeljak stabilnije i većinom sunčano i suho, a u Dalmaciji još i u utorak. Na sjevernom Jadranu pak u utorak porast naoblake te mjestimice pljuskovi s grmljavinom, moguće i nevere. I dalje će na moru biti vruće, osobito u Dalmaciji, a u ponedjeljak će prolazno zapuhati umjereno jugo.”, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.