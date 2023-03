Vlada je predstavila cjelovit paket mjera za ublažavanje inflacije i pomoć građanima te poduzetništvu, a mjerama pomaže i poljoprivrednom sektoru te ribarstvu. U HRT-ovoj emisiji Otvoreno o tržištu hrane govorili suministrica poljoprivrede Marija Vučković, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović i dopredsjednik HUP Udruge trgovine Mirko Budimir.

Ministrica Marija Vučković rekla je kako se događaju promjene na tržištima diljem svijeta iz različitih razloga. "Kada govorimo o promjeni proizvoda koji čine "zaštićenu potrošačku košaricu", onda je naš prijedlog da u njoj ne budu dva proizvoda svinjska lopatica i svinjski vrat zbog posebnosti našeg tržišta, ne samo u Hrvatskoj nego i u Europskoj uniji i šire. Tijekom 2022. broj svinja je značajno opao u najznačajnijim zemljama proizvođačima i najznačajnijim izvoznicima. Isto tako i mi imamo određene strukturne potrebe. Na nama je bilo odvagati je li u ovom trenutku postoji ikakva opasnost od poremećaja u lancu opskrbe svinjskim mesom. Poništili bi se svi dosadašnji učinci i mi to ne želimo, mi taj rizik nismo željeli preuzeti i naša je procjena da je to u ovom trenutku potrebno izostaviti iz "zaštićene košarice", objasnila je.

O mogućoj nestašici svinjskih proizvoda na tržištu rekla kako je učiniti dodatne napore na samodostatnosti u tom sektoru. "Ministarstvo poljoprivrede i Vlada učinili su potrebne korake u posljednjih nekoliko što se tiče cijelog sektora stočarstva, a naravno i što se tiče svinjogojstva, istaknula je te dodala da će nastaviti s aktivnostima te kako je potrebno udruživanje i jačanje malih proizvođača u tom sektoru", istaknula je.

'Reakcije su različite'

Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović rekao je da su danas saznali za stavljanje carskog mesa i micanje svinjske lopatice i vratine iz "zaštićene košarice" te objasnio kako se na to gledaju uzgajivači svinja.

"Reakcije su različite, po jednoj strani razumljivo, a po drugoj strani administrativna zapreka zbog tektonskih poremećaja na tržištu koja mora biti kratkoročna. Dugoročna administrativna zapreka ne odnosi lancu ništa dobrog. Na europskom tržištu je u zadnjih godinu dana otprilike pola milijuna krmača manje i to je oko 25 milijuna tovljenika manje. To može doprinijeti tome da se kratkoročno nešto u lancu poremeti, ali smatramo da dugoročno s kvalitetnim mjerama i ulaganjima u sektor doprinijeti i težiti samodostatnosti. Ciljane mjere u sektoru, pomoć sektoru da budemo što više neovisni od vanjskih poremećaja", rekao je Jakopović.

Kazao je da je sedam do deset godina potrebno da dođemo do neke samodostatnosti.

Dopredsjednik HUP Udruge trgovine Mirko Budimir smatra kako se u "zaštićenoj košarici" nije ništa bitno dogodilo. "Imamo samo zamjenu jednog proizvoda. I dalje ostaje intervencija države koja se odnosi na naše marže. Načelno mi smo protiv intervencija, mi smo za slobodno tržište, tržište je to koje bi trebalo određivati po kojoj će se cijeni određeni proizvod prodavati. Itekako smo za to da se našim najugroženijim građanima pomogne i izađe ususret. S ovim načinom izlazimo u susret i građanima kojima to nije možda nije ni potrebno, koji nisu toliko dohodovno osjetljivi i mogu platiti proizvode i bez subvencija. Ali što je tu je, mi ćemo to poštovati, cijene će na policama biti kako je Vlada odlučila", rekao je Budimir.

Budimir je kazao da šećer ne bi trebao biti u zaštićenoj košarici. "Zalažemo se kao društvo i propagiramo što manje slatkoga, čak i penaliziramo slatko, tako da šećer ne bi trebao biti zaštićen", istaknuo je.

Mišljenja je da ako se gleda sveobuhvatan paket, trgovci mogu biti na neki način zadovoljni. "Ali to su vatrogasne mjere koje nam u dugoročnom razdoblju neće stvoriti neku dodatnu vrijednost, stabilizaciju i prosperitet gospodarstva. Nama su potrebne reforme, da nam tržište zaživi u punom smislu. Tržište moramo još razvijati, na neki način smo polurazvijeno tržište u svim segmentima. Ima još prostora za razvoj tržišta", naglasio je Budimir.

Vučković je rekla da se cijelo vrijeme sluša o mogućim različitim poremećajima na tržištu prehrambenih proizvoda. "Treba reći da je situacija u Hrvatskoj stabilna, makroekonomski okvir je čist, svi pokazatelji su dobri, uspijevamo ulagati u značajne potpore u krizi i pri tome ne odustajati od strateških ciljeva. Ne gubimo trku s mnogo razvijenijim zemljama. Po mnogim pokazateljima smo u vrhu i tako ćemo nastaviti raditi i dalje", naglasila je ministrica Vučković.

Trgovina nije izvor inflacije

U emisiji se govorilo i o temi kada će cijene u trgovinama biti jeftinije. Budimir je rekao kako trgovine nisu pokretač inflacije. "Cijelo je društvo zahvaćeno inflacijom. Mi kad dobijemo proizvod u kojem je već inflacija mi samo stavljamo svoju maržu i onda ide na police. Trgovina nije izvor inflacije i trgovina i tu nešto posebno ne može postići, osim u dijelu koliko ona sudjeluje u gospodarstvu. Inflacija se odnosi na nas sve, očekivati da samo trgovina može suzbiti inflaciju je iluzorno i nemoguće", dodao je.

Pad cijena ćemo dobiti kada proizvođači i dobavljači imali niže cijene, smatra Budimir. "Cijena na polici sastoji se od cijene proizvođača, naše marže i PDV. Trgovačke marže nisu rasle, one su i padale kod velikih trgovaca 1%, a kod malih trgovaca i 2-3%. "Zaštićena košarica" sudjeluje kod velikih trgovaca sudjeluje 5-10%, a kod malog trgovca 20-30% i automatski više sudjeluje na pad marže", objasnio je.

"Ako nam proizvođači isporuče jeftiniju robu, ako država smanji PDV možemo očekivati da ćemo na policama imati jeftinije proizvode. Ne vidim drugi način kako možemo smanjiti cijenu proizvoda na polici", istaknuo je Budimir.

Jakopović je kazao da pitanje do kada će cijene hrane rasti kako je to vrlo globalno pitanje. "Jedini način da se pomogne potrošačima je da se podižu subvencije u poljoprivredi. Globalno hrana više nikad neće biti na razinama od prije 3-4 godine. Razlog su trendovi u svijetu, a drugo europske zelene politike. Poljoprivrednicima se nameće sve više stvari koje trebaju raditi i činiti i sukladno tome pada proizvodnost u cijeloj Europskoj uniji", rekao je Jakopović.