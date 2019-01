KADA AMERIKANKA POKRENE BIZNIS U HRVATSKOJ: Poklonila radnicima plaćeni godišnji do 1. veljače: ‘Zaslužili su da ih nagradimo’

“Jedini način da firma bude uspješna je da ima sretne radnike”, poručuju iz firme

Objava ’50 A Burger and Champagne bara’ oduševila je Hrvatsku, a sve zbog prekrasne geste vlasnice, Amerikanke Adene Lavin, koja je svojim zaposlenicima odlučila dati predivan poklon.

Naime, poklonila im je plaćeni godišnji odmor do 1. veljače zato što želi da su njezini radnici, prije svega, sretni.

“Svakog dana objavljujemo fotke naših burgera, koktela, ramena…, ali svega toga ne bi bilo bez našeg sjajnog osoblja koje vam sve to sprema i koje vas svakog dana poslužuje s osmijehom od uha do uha.

‘Dio obitelji’

Radili su preko Adventa dan i noć i smatramo da su zaslužili da ih nagradimo. Jedini način da firma bude uspješna je da ima sretne radnike, a radnici mogu biti sretni samo ako su dobro plaćeni i ako imaju dovoljno vremena za sebe.

Kad radite u 50-iju, onda niste samo radnik, nego dio 50 obitelji.

Odlučili smo sve naše radnike poslati na plaćeni godišnji do 1.2. Vidimo se u veljači s puno novih iznenađenja za Vas:) Želimo Vam sve najbolje u Novoj godini! WE WORK HARD, BUT PARTY EVEN HARDER”, poručili su iz ’50 A Burger and Champagne bara’.