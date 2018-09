I VAKULA NAJAVIO PROMJENU VREMENA OD SUBOTE I DOLAZAK JESENI: ‘Da, bit će i snijega, a imam i jednu preporuku’

Toplo, ponegdje i vruće kao prošlih dana, u većini će Hrvatske biti još samo u petak

Već danima upozoravamo da dugom nizu stabilnog, suhog i iznadprosječnog vremena ovog vikenda dolazi kraj. No, kada drastičnu promjenu vremena najavi HRT-ov meteorolog Zoran Vakula, onda ta vijest dodatno dobiva na težini.

“Ako bih pokušao biti ne samo meteorolog nego i modni savjetnik, preporučio bih vam da pripremite jesensku odjeću i obuću”, poručio je Vakula gledateljima HRT-a.

POGLEDAJTE ŠTO NAM SE SPREMA: Golema fronta hladnog arktičkog zraka ide prema Hrvatskoj, temperature strelovito padaju

Toplo, ponegdje i vruće kao prošlih dana, u većini će Hrvatske biti još samo u petak, poručuje Vakula i dodaje: “Jesen nam uskoro stiže!”

Bit će i snijega

“Već tijekom subote će nam sa sjevera i sjeverozapada Europe doći hladniji zrak, pa nakon prolaznog zatopljenja u nedjelju, od ponedjeljka još hladnije, uz koji će ovotjedna najniža jutarnja temperatura zraka u sljedećem tjednu ponegdje biti čak i najviša poslijepodnevna”, prognozira popularni meteorolog.

Vakula je i iznenadio jednom najavom.

“U višim nadmorskim visinama ovog dijela Europe bit će i snijega, ne samo u Alpama nego vjerojatno i južnije… Prije toga imat ćemo i mjestimičnih pljuskova i grmljavina, a i jakog vjetra, gdjekad i s olujnim udarima”, kaže Vakula.

Ljetni ugođaj u petak

U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčano, ponegdje tek nakon jutarnje magle, osobito uz rijeke. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 14 °C, a najviša poslijepodne čak oko 30 °C.

Vedrine uz samo poneki oblak, ujutro i mjestičnu maglu, bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će također temperatura zraka biti znatno viša od prosječne, osobito poslijepodne.

I u gorju i na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, na moru i vedro, uz većinom slab vjetar te mirno i malo valovito more temperature više od uobičajene za drugu polovinu rujna, i mnogima još ugodne za kupanje.

Temperatura zraka ujutro od 19 do 22 °C, u unutrašnjosti 10 do 13 °C, a poslijepodne između 27 i 29 °C. Mala vjerojatnost kratkotrajnog pljuska postoji uglavnom u Lici, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Oblaka će biti manje nego tijekom četvrtka, ali ne i topline, gdjegod i vrućine, te većinom slabog vjetra, uz koje će more i na srednjem Jadranu biti mirno i malo valovito, temperature 24 ili 25 °C.

Podjednako i na jugu Hrvatske, gdje će također prevladavati sunčano. Uz slab vjetar najniža će temperatura zraka biti od 19 do 23, a najviša oko 30 °C.

Od vikenda nestabilnije, vjetrovitije, svježije…

Već u subotu u unutrašnjosti oblačnije i svježije, osobito u zapadnim krajevima, gdje je najveća vjerojatnost pljuskova, grmljavina i olujnog nevremena, a još je vjerojatniji sjeverni i sjeveroistočni vjetar – često umjeren, ponegdje i jak.

U nedjelju prolazno smirivanje vremena, a od ponedjeljka ponovno nestabilnije, vjetrovitije, od utorka i zamjetno hladnije, ne samo diljem unutrašnjosti, nego i Jadrana, gdje će već do ponedjeljka temperatura biti u blagom padu, najprije zraka, zatim i mora.

Pljuskova i grmljavine u subotu će biti na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, a početkom novoga tjedna vjerojatno i na jugu. Osim njih, probleme nekima od subote navečer do nedjelje ujutro može stvarati i jaka bura s olujnim udarima, uglavnom na sjevernom Jadranu, a u ponedjeljak najprije umjereno jugo, zatim još jača bura, koja će na većem dijelu Jadrana vjerojatno najjača biti sredinom sljedećega tjedna.