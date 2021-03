KAD SUCI PARTIJAJU, DRUGI DIO: Pravosuđe nam tone u katastrofu, baš kao i cijepljenje, Plenković i Beroš doživjeli su gigantski fijasko

Razgovarali smo o tome hoće li USKOK rasvijetliti optužbe Zdravka Mamića da je korumpirao pojedine suce, o novim manevrima na zagrebačkoj političkoj sceni uoči lokalnih izbora, te o sve većim problemima Plenkovićeve vlade oko nabave cjepiva na međunarodnoj sceni, ali i provođenju programa cijepljenja

O Mamićevu partijanju sa sucima

Nedavno smo imali slučaj partijanja u konobi u Splitu kada je nekoliko sudaca koji imaju doticaj s predmetima koji se tiču poslovanja Željka Keruma bilo na vrlo živopisnom druženju zajedno s njim. Kažnjen je – samo jedan. Sada pak cure fotografije i videodokazi da je i Zdravko Mamić partijao sa sucima koji su se bavili njegovim slučajem. U počasnim ložama i restoranima, s tzv. kontroverznom hrvatskom elitom, vidimo nasmijane suce. Pokrenut je stegovni postupak za dvojicu sudaca, ali to ne znači da će oni biti doista i uklonjeni iz pravosuđa. To smo vidjeli i na splitskom slučaju, i u mnogim drugim slučajevima. Svi ovi zagrljaji su mogli ostati nevidljivi za široku javnost, a to znači da bi i suci koji misle da je takvo partijanje primjereno i dostojno njihovoj profesiji – ostali raditi po starom.

Naravno da je Zdravko Mamić, s druge strane, nevjerodostojan svjedok. Ne samo zato jer je surađivao s falsifikatorom Franjom Vargom, nego i zbog toga što je do sada bezbroj puta izgovarao bombastične optužbe koje je rijetko uspio potkrijepiti konkretnim dokazima. A sada, s pravomoćnom presudom, on postaje svojevrsni osvetnik. Otvoreno govori da je sudjelovao u korupciji, očigledno je posjedovao i fotografije, a možda ima i nešto više od dokaza – a možda i nema. On gnjevno vadi sve što ima, a možda i tvrdi da ima više nego što doista ima. No, neovisno o tome, USKOK mora ozbiljno rasvijetliti sve što im je dostavljeno kao dokaz. Mi u ovom trenutku ne znamo ima li među tim dokazima baš “čiste” primopredaje mita, koverti ili karata za put u Dubai, ili rezervacija iz skupih hotela, ali već i ove snimke i fotografije na kojima su suci koji bi morali biti u stanju suditi svima jednako u zagrljaju s ljudima pod istragom – kompromitiraju.

Neovisno o tome što još ima na čuvenom Mamićevu sticku koji je već mjesecima u USKOK-u, već je i ovo previše i zvoni na alarm. Nadajmo se da će biti i poučno. Hrvatska treba suce koji su spremni časno živjeti, bez partijanja s Kerumom, ili Mamićem, ili se smucati u tajnim klubovima Dragana Kovačevića.

Hrvatsko pravosuđe je već dugo opterećeno percepcijom javnosti da je glavni generator korupcije u Hrvatskoj, a ovo su situacije koje potpaljuju takav dojam. Svi ključni akteri sudbene vlasti u Hrvatskoj, oni koji bi se trebali boriti protiv tih koruptivnih praksi, morali bi se zapitati o tome kako uspostaviti mehanizme koji bi vratili povjerenje u pravosuđe. Jer ovo je samo novo potonuće u krug sumnji da je pravosuđe u Hrvatskoj neizlječivo korumpirano.

Pavičić Vukićević u izbornoj utrci i ojačani SDP-ov kandidat

Iako dosadašnje predizborne ankete ne daju veliku šansu stranci Milana Bandića, u ovom trenutku, kada je stranka odlučila da će njihova kandidatkinja biti Jelena Pavičić Vukićević – može se očekivati stanoviti rast. Zato jer je to stranka koja ima izuzetno razgranatu mrežu u cijelom Zagrebu, i zato jer je Pavičić Vukičević idealna osoba koja može zaigrati na sentiment oko lika i djela Milana Bandića. Ona se direktno obraća onima koje skandalizira bavljenje Bandićevim skandalima iako je on umro. Nastupa kao zagovornica “zaborava” i kovanja posthumnog spomenika Milanu Bandiću. Čuli smo već i u nastupima da ga aktivno brani oko svih kontroverznih slučajeva.

Kaže, primjerice, da Bandić nije kriv ni za što oko fijaska sa žičarom. Sve su to neki drugi projektirali i gradili. Ona ga je uvijek bespogovorno branila i uvijek se srdačno smijala njegovim vulgarnim šalama. Nastupala je s pozicija “poslušne žene” uz velikog šefa, a sada nastavlja igrati ulogu čuvarice njegove ostavštine. Uz nju će dakako sigurno u kampanji nastupati i teškaši tipa Kalinić i Lovrić, ona će sigurno uspjeti revitalizirati sada vidno poljuljanu stranku i uči u igru za “broj 2”, za drugi krug u Zagrebu.

Joško Klisović, kandidat SDP-a u Zagrebu, koji je prema mnogim istraživanjima ozbiljan kandidat i za drugi krug, nesumnjivo je uspio ojačati svoju poziciju dogovorom s Renatom Petekom, do sada nezavisnim kandidatom – zastupnikom u Gradskoj skupštini koji ima reputaciju dugogodišnjeg borca protiv modela vladavine Milana Bandića. S obzirom na to da se Klisoviću predbacivalo da se prekasno bacio u zagrebačke teme, on je s Petekom dobio i osobu koja dobro poznaje svaku gradsku nevolju, ali i političara koji je izgradio krug simpatizera i mogućih glasača i izvan kruga tradicionalnih SDP-ovih glasača. No, neovisno o tome što je Klisović dobro startao i dodatno ojačao s Petekom, ipak je realnije očekivati da će broj 2 za drugi krug, uz sigurnog Tomislava Tomaševića, biti netko iz spektra centar- desno. A tu je trenutno nekoliko ozbiljnih natjecatelja koji neće birati sredstva za međusobno “istrebljenje” prije prvog kruga.

Plenkovićev fijasko oko cjepiva na EU sceni, a Berošev – na domaćem terenu

U proteklom tjednu imali smo nekoliko vrlo zabrinjavajućih signala da hrvatska Vlada ne uspijeva voditi bitku za cjepivo na međunarodnoj sceni, ali i da i dalje ne kontrolira situaciju na unutarnjoj sceni. Prvo je premijer Plenković tvrdio da austrijski premijer Kurtz pogrešno interpretira da je Hrvatska izigrana u raspodjeli cjepiva, a onda se ipak upisao na inicijativu petoro europskih premijera koji traže pravedniju raspodjelu.

On naprosto ne želi priznati da se na njegovoj omiljenoj političkoj pozornici, u Bruxellesu, možda moglo učiniti više nego što se učinilo oko opskrbe cjepivom. Činjenica je, međutim, da je Hrvatska i dalje vrlo slabo opskrbljena cjepivom, i da ima problem i s raspodjelom cjepiva, ali i listama za cijepljenje. Svjedočili smo i nesnalaženju oko korištenja AstraZeneca cjepiva. Hrvatska se suočava s time da dio građana, na svoju ruku, odbija korištenje tog cjepiva i ako se pojavi. Imali smo i slučaj jedne cijele županije, Koprivničko- križevačke, koja je odustala od cijepljenja, a onda se – očito pod pritiskom – cijepljenje ipak održalo. Ukratko, Ministarstvo zdravstva i Stožer, zbog brojnih gafova i nejasnoća kojima svjedočimo cijelo ovo vrijeme – ne uspijeva održavati autoritet i uvjerljivo prezentirati argumente zašto je cjepivo AstraZeneca i dalje prihvatljivo.

Tu je i treća razina problema, trenutno prilično nevidljiva, a to je raspad kriterija za cijepljenje. Svatko od nas je svjedočio tome da su pojedini obiteljski liječnici opće prakse sada već počeli cijepiti i mlađu populaciju, pa i one koji nemaju ozbiljnija oboljenja, a kod drugih liječnika još nisu došli ni na red stari s ozbiljnim dijagnozama. Evidentno je da se cijelim sustavom ne upravlja uspješno s vrha. Umjesto da se posveti rješavanju tih praktičnih problema, ujednačenoj raspodjeli onog cjepiva koje dolazi, ministar Vili Beroš upušta se u novu političku igru – mazanje očiju javnosti obećanjima da je moguće da Hrvatska sama od sebe ubrzo uveze ruski Sputnik V. U svim svojim javnim nastupima prešućuje hrvatskoj javnosti da to uopće nije moguć brzi scenarij.