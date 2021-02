KAD SI GRADONAČELNIK…: SDP-ovac iz Jastrebarskog nije upisao kuću u imovinsku karticu, sredio si je i asfalt; Evo tko mu je prvi susjed

Gradonačelnik Jastrebarskog Zvonimir Novosel je u Donjoj Reci izgradio montažnu kuću od 300 kvadrata koju nije upisao u imovinsku karticu, gruntovnicu i katastar, a sredio si je i asfalt novcem iz europskih fondova

Donja Reka pitoreskno je selo pored Jastrebarskog. Na okolnim brežuljcima su uglavnom smješteni vinogradi. No, pogled na njih kvari objekt kvadratnog oblika podignut na osami, daleko od drugih kuća. To je kuća SDP-ovog gradonačelnika Jastrebarskog, Zvonimira Novosela. Ona se nalazi na brežuljku, ali ne i u zemljišnim knjigama i katastru, iako je gotovo spremna za useljenje. Na njenom je mjestu još uvijek upisana oranica od 3140 kvadrata.

“U imovinsku karticu se treba upisati kuća i koja nema još uporabnu dozvolu ako je podobna za život. Ali mi unutra još ne živimo, tek prije mjesec dana je dovedena voda, nema niti pipa, WC-a, stubišta… Izgleda izvana dovršeno zato što je montažna kuća koja se brzo podigne, ali daleko je još od dovršetka za život. Nadam se da ćemo tehnički pregled i uporabnu dobiti na jesen, a useliti se do Božića. Nemam što skrivati, tada ću sve upisati u imovinsku i u zemljišne knjige”, pojasnio je Novosel novinarima 24sata, kojima je poslao i fotografije neuređenog interijera.

Zbog sličnih je makinacija, ali subjektivnih tumačenja zakona, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa izdalo uputstvo, prema kojem se novoizgrađene nekretnine trebaju upisati u imovinsku karticu čim postanu podobne za život, čak i ako nemaju sve dozvole ili nisu uvedene u gruntovnicu i katastar. Novosel kaže da njegova kuća još nije spremna za život. No, radi se o montažnoj kući, pa je čudno što za dovršetak radova treba više od godinu i pol dana. Naime, prema ploči gradilišta, radovi su počeli u srpnju 2019.

“Nisam ugovorio gradnju po principu ‘ključ u ruke’, nego visoki roh bau i sada još rade majstori na unutrašnjosti. Da je kuća klasična gradnja, ljudi znaju živjeti i bez fasade koja je uvjet za uporabnu dozvolu. Kod montažne ona izvana izgleda dovršeno, ali unutra još ima dosta posla”, pravda se gradonačelnik.

Punica sufinancirala poseban projekt

Za gradnju svog novog doma, Novosel se zadužio za 150.000 eura. Krajem te godine, upisao je u imovinsku karticu da je započeo radove. Čak je naveo i izvođača, tvrtku Domus koja u svom asortimanu montažnih kuća nema veću od 248 kvadrata, koja u visokom roh bauu košta 930.000 kuna.

“Zbog konfiguracije terena nismo mogli koristiti niti jednu tipsku kuću, nego je napravljen novi projekt. Supruga i ja smo godinama osmišljavali što želimo i kakav raspored imati. Površina je oko 300 četvornih metara, od čega na garažu otpada 40 kvadrata. U njoj je jedna odvojena stambena jedinica oko 75 četvornih metara za punicu i njenog sina, a ostatak ćemo koristiti supruga, ja i naše troje djece”, pojašnjava.

Kako bi se osigurao, hipoteku na kredit nije upisao na novu kuću, već na staru obiteljsku kuću u kojoj ima stan od 110 kvadrata te na stan koji glasi na njegova oca. Priznao je da nova kuća stoji više od kredita, ali dodaje da je njegova punica prodala svoju kuću za 61.500 eura. Konačnu vrijednost radova ne zna, ali tvrdi da je sve legalno.

“Konačnu vrijednost za sad ne znam, to ćemo znati kada je završimo i tada ću upisati u imovinsku karticu. Punica je živjela u Njemačkoj i odlučila se vratiti ovdje. Prodala je staru kuću i uplatila sav novac kako bi mogli napraviti ovu novu kuću. Sve je odrađeno preko računa i ima jasno podrijetlo imovine koje je lako dokazivo”, pojašnjava Novosel financijsku konstrukciju svoje investicije.

Susjed, kum, gradonačelnik i ministar

Kako bi mu život u novoj kući bio što ugodniji Grad Jastrebarsko, kojem je on na čelu asfaltirao je cestu koja prolazi pored imanja. Asfalt završava nekoliko desetaka metara iza njegove kuće, no on tvrdi da je sve obnovljeno u sklopu europskog projekta vrijednog više od 170 milijuna kuna kojeg provode zadnje tri godine, a kojim su izgradili 43 kilometra nove kanalizacije i asfalta u desetak naselja oko Jastrebarskog.

Ali, to nije sve. Odmah do njega, na istome brežuljku parcelu ima i bivši ministar Mihael Zmajlović. Parcelu od 3188 kvadrata, koju u imovinskoj kartici procjenjuje na 480.000 kuna, Zmajlović je kupio u isto vrijeme kad i Novosel, 2010. godine. Osim dobrosusjedskih odnosa, njih dvojicu veže kumstvo, ali i to što je Novosel naslijedio Zmajlovića na čelu Jastrebarskog, kada je ovaj otišao u Vladu. Ipak, Zmajlović ondje ne kani živjeti.

“Ne, ja neću graditi kuću iako je to bio plan. Kada sam sve stavio na papir, ispalo je da bi se trebao previše zadužiti, pa smo supruga i ja odustali od takve investicije”, poručio je Zmajlović koji živi u stanu u Jastrebarskom koji još glasi na njegova oca, pa nije upisan u imovinsku karticu.