KAD SE VRAĆA PRAVO LJETO? Kiša, pljuskovi i grmljavina diljem zemlje; sutra nešto toplije, ali i dalje nestabilno

Cijelu Hrvatsku zahvatila je kiša, praćena grmljavina i temperature bliže proljeću nego najtoplijem mjesecu u godini, a zbog vjetra HAK javlja i kako su neke dionice zatvorene.

U istočnoj Hrvatskoj promjenljivo, prijepodne i pretežno oblačno. Povremeno će biti kiše, ponegdje i jačih pljuskova praćenih grmljavinom. Zapuhat će umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar uz koji će biti još malo svježije. Naime, najviša dnevna temperatura bit će između 23 i 25 °C.

U središnjoj Hrvatskoj također prijepodne većinom oblačno s povremenom kišom, rjeđe i grmljavinom, no kiša ponegdje može biti i obilnija. Poslijepodne će oborina prestati i oblaka će biti sve manje, posebice u najzapadnijim predjelima. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, javlja HRT.

Cijela Hrvatska kisne

U Gorskom kotaru i Lici umjereno do pretežno oblačno s povremenom kišom, ponegdje i grmljavinom. Na sjevernom Jadranu promjenljivo oblačno, no sunčanih će razdoblja biti dosta, a kiše samo rijetko, uglavnom u obliku pljuskova. Zapuhat će bura, koja će prema večeri jačati i u noći na utorak često biti jaka, podno Velebita na udare i olujna.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije vrlo nestabilno, uz česte pljuskove i grmljavinu, lokalno i izraženije, s kojima će u kratko vrijeme pasti i obilnija oborina. Iako jakog vjetra može već biti ujutro, uz pljuskove i prijepodne – bura i sjeverni vjetar, na otvorenom moru i sjeverozapadni, izraženije jačati poslijepodne i navečer. Dnevna temperatura zraka će se sniziti pa će rijetko gdje biti vruće.

I na jugu Hrvatske svježije, uz mjestimičnu kišu, često u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Vjetar ujutro slab, tek uz neveru prolazno pojačan, a zatim će prema večeri jačati bura i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka od 26 do 28 °C.

Problemi i zabrane u prometu

Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene promet je zabranjen za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I.skupina). Na autocesti A1 od vijadukta Božići do južnog portala tunela Sveti Rok zbog jakih udara vjetra vozi se uz ograničenje brzine na 80 km/h, a jak vjetar povremeno puše i na autocesti a6 Rijeka-Zagreb između čvora Kikovica i tunela Tuhobić.

Kolnici su mokri i skliski u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj te Slavoniji. Mogući su odroni, javio ej Hrvatski autoklub (HAK) u 7,20 sati i vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Gust je promet na dionici autoceste A1 od Zagreba prema Karlovcu te je pojačan priljev vozila na naplati Lučko u smjeru mora, no trenutno nema dužih čekanja.

Katamaran na liniji Pula-Zadar jutros neće isploviti iz Pule zbog tehničkih poteškoća.

Ostali trajekti i katamarani plove prema redu plovidbe.

Već sutra toplije, ali…

U većini predjela pretežno sunčano. Uz umjeren razvoj oblaka lokalni pljuskovi mogući su sredinom dana i popodne uglavnom u Gorskome kotaru i Lici te unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će umjeren, mjestimice i jak sjeverni i sjeveroistočni, u Slavoniji i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. Bura će u noći i u prvom dijelu dana podno Velebita na udare mjestimice biti i olujna. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu od 18 do 22, a najviša dnevna većinom od 25 do 30 °C.