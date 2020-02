KAD SE GRADONAČELNIK UHVATI METRA: Prvi čovjek Dubrovnika ‘poludio’ na investitore koji su ‘ukrali’ pola metra ceste

Mato Franković je metrom izmjerio širinu Uice kardinala Stepinca ispred jednog gradilišta te utvrdio kako je ona široka 5,5 metara umjesto propisanih šest, zbog čega je sasuo paljbu na investitore prozvavši ih za ‘svojatanje javnog dobra’

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković je danas prilikom obilaska radova na kolektoru oborinske odvodnje u Ulici kardinala Stepinca povukao neobičan, ali čini se primjeren potez. Naime, od radnika je zatražio metar, kojeg je razvukao duž cijele širine ulice i to ispred zgrada koje grade bivši direktor Zračne luke Dubrovnik Roko Tolić i kćer bivšeg premijera Nikice Valentića, Iris Žunec, javlja Dubrovački dnevnik.

Uzeli pola metra javnog dobra

Nakon mjerenja, Franković je utvrdio nepravilnosti te sasuo paljbu na investitore rekavši kako je “ovo primjer kako to ne treba biti”.

“Jasno je da tu treba biti šest metara. A ja sam izmjerio pet i pol metara. Ovdje se radi o grubom kršenju pravila Grada Dubrovnika i svojatanje javnog dobra. Namjerno sam mjerio da vidite svi što ljudi rade. Nekima su puna usta javnog interesa, a vidimo ovako da prevlada želja za osobnim stjecanjem javne imovine”, rekao je Franković i dodao kako je ovo uz “primjer zgrade na Gimanu eklatantan primjer šake u oko. To ne smijemo dopuštati. Sad mi je žao da cijeli Dubrovnik nije ušao u ‘buffer zonu’, puno toga bi bilo drugačije. GUP je omogućio da se rade ove zgrade, ali tu nije kraj. GUP omogućuje da one idu sve skoro do Neptuna”, “poludio” je Franković.

Spahić napravio po propisima

No, u cijeloj je priči pronašao i svijetli primjer, i to deset metara dalje. Naime, pohvalio je kuću bivšeg bosansko-hercegovačkog nogometnog reprezentativca Emira Spahića, koja se nalazi pored zdanja koje grade Tolić i Žunec.

“Vidimo da je on napravio primjerenu građevinu. Povukao se unutra, a za razliku od obližnje zgrade koja je dva metra izišla vanka. Malo vam je bilo pa ste morali uzeti 50 centimetara gradu Dubrovniku. E, nećete! Grad će to vratiti. Neka budu sretni da nam ne padne napamet tu izgraditi zid pa da ne mogu ući u garažu. Ovakvo nešto se ne može tolerirati”, zaključio je dubrovački gradonačelnik.