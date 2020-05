KAD SE BOLNICE VRATE U POGON, PACIJENTE ČEKA – KAOS: ‘U sustav naručivanja već neko vrijeme uopće ne možemo ući…’

Iz Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata kažu da će stanje idućih mjeseci biti takvo da će se formirati liste čekanja koje se neće moći realizirati

Popuštanje mjera donosi i otvaranje bolnica, a pacijenti koji se pitaju kako će odlazak na pregled izgledati i koliko će morati čekati naići će na nimalo ohrabrujuće vijesti. Prema svemu sudeći, bit će kaos. Kako piše 24sata, sve bolnice u Hrvatskoj ugasile su liste čekanja na svojim internetskim stranicama. Nepotpuni su podaci HZZO-a, a liječnici opće medicine moći će napraviti narudžbe bolničkih pretraga za pacijente.

“Mjere će početi popuštati, ali hladni pogon, i kad krene, neće krenuti odjednom, jer ne možemo početi raditi u punom opsegu i pustiti nekoliko tisuća ljudi u bolnicu. Nemamo sad informaciju kad će sve krenuti i na koji način”, rekao je za 24sata prim. dr. Milivoj Novak, pomoćnik ravnatelja u zagrebačkom KBC-u.

Bolnice u Zagrebu u dodatnom problemu zbog potresa

Zagrebačke bolnice našle su se u dodatnom problemu jer su pretrpjele teška oštećenja u potresu i još su k tome morale preuzeti pacijente iz KB-a Dubrava. Upravo će ta bolnica do daljnjega biti izvan pogona.

Dr. Novak otkriva da je KBC Zagreb ostao bez 403 kreveta zbog potresa. U potresu je potpuno uništena ustanova gdje se nalaze dermatologija i ortopedija na Šalati, kao i Klinika za plućne bolesti na Jordanovcu te Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala u Božidarićevoj ulici.

Zdravstveni sustav je preopterećen, a sada će imati dvostruko više pacijenata

Epidemija koronavirusa je sredinom ožujka zaustavila hladni pogon u svim hrvatskim bolnicama. Sve je do daljnjega odgođeno za pacijente koji su od tada pa do danas imali termine za preglede, pretrage, dijagnostiku i operacije. Sustav uskoro treba proraditi pa će na listama biti i oni pacijenti koji su otprije bili naručeni za svibanj i nakon toga. No, na listama će se naći i svi oni kojima su termini odgođeni tijekom pandemije.

Što to znači? Dvostruko više pacijenata će sada biti na listama dok je naš zdravstveni sustav iovako preopterećen. Ono što je sigurno jest da bolnice to neće moći podnijeti, a posljedice rijetko tko želi predvidjeti i prognozirati. Predsjednica Kooordinacije hrvatske obiteljske medicine, dr. Vikica Krolo, kaže da je pacijenti neprestano pitaju kada će moći na preglede, no ona kao liječnik opće prakse trenutačno nema odgovore.

“U sustav naručivanja već neko vrijeme uopće ne možemo ući. Ne znam kako će to izgledati kad profunkcionira, ali znam da će biti jako teško. Jasno je da ni jedna bolnica ne može podnijeti dvostruku količinu pacijenata. Morat će se raditi neka selekcija i vidjeti tko od pacijenata može čekati još neko vrijeme. Tu smo da procijenimo i ne bojimo se da ćemo griješiti. Izborili smo se s epidemijom, pa ćemo i s ovim”, govori dr. Krolo za 24sata.

‘Potrudit ćemo se da liste budu posložene po medicinskim i kronološkim kriterijima’

Ministar zdravstva Vili Beroš je prije nekoliko dana svim bolnicama poslao zahtjev u kojem stoji da želi prijedloge i projekcije kako ponovno pokrenuti hladni pogon i kako riješiti liste čekanja. Beroš je sinoć za Dnevnik Nove TV kazao da se reaktivacija neće dogoditi odjednom te da će ona biti postupna i planirana. Istaknuo je da je u koordinaciji s ravnateljima zdravstvenih ustanova razradio planove u koje su uključeni prostorni uvjeti, osobito u Zagrebu gdje je bio potres.

Dotaknuo se Beroš i organizacije rada u bolnicama pa rekao da će ona vjerojatno biti u smjenama, s radom vikendom i drugačijim radnim vremenom. Ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice, dr. Mario Zovak, očekuje da će idućih dana Ministarstvo zdravstva na osnovu tih prijedloga napraviti smjernice. Ono što dr. Zovak ne zna jest kako će te smjernice izgledati. Ipak, on je predstojnicima klinika dao zadatak da ažuriraju liste čekanja i da kontaktiraju ljude.

“Pacijenti se mogu nama javiti. Potrudit ćemo se da liste budu posložene po medicinskim i kronološkim kriterijima”, rekao je dr. Zovak za 24sata.

‘Potrebna je hitna informatizacija sustava u kojoj će naručivanje biti objedinjeno’

Pacijente je s razlogom strah jer misle da bi mogli ostati bez pregleda kao što mnogi i jesu. U Hrvatsku udrugu za promicanje prava pacijenata se stalno javljaju osobe koje su ostale bez operacija i pregleda pa se boje hoće li ikada doći na red. Iz Udruge kažu da će stanje idućih mjeseci biti takvo da će se formirati liste čekanja koje se neće moći realizirati.

“Potrebna je hitna informatizacija sustava u kojoj će naručivanje biti objedinjeno. Već godinama to predlažemo s gotovim naputcima kako sve provesti, smanjiti liste na pola te omogućiti pacijentima brzu i efikasnu zdravstvenu zaštitu. Neupitno je da se suočavamo sa svjetskom krizom kad se svatko boji postati pacijent, ali je sve ovo dobar podsjetnik da se zapitamo kakva prava imamo. Jer bez obzira na pandemiju, imamo pravo na potpunu zdravstvenu zaštitu koja je trenutačno onemogućena velikom broju pacijenata”, rekli su u udruzi za promicanje prava pacijenata.

Za neke preglede i operacije u Hrvatskoj čeka se više od godinu dana pa se tako na operaciju mrene u KB Sveti Duh čeka 735 dana, 333 dana potrebno je da pacijenti dođu na red za kolonoskopiju u Općoj bolnici Varaždin dok će na MR mozga čekati 435 dana u zadarskoj Općoj bolnici. Naravno, to nije sve jer ovo su samo neki primjeri koliko se čeka na određene preglede u hrvatskim bolnicama.

