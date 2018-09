KAD SE BIROKRATI OTMU KONTROLI: Pomoćnik ministrice ignorira kaznu od 8.000 kuna za sukob interesa; ‘Neću platiti’

Novi pomoćnik ministrice Žalac, Mladen Pavić iz prijašnjih funkcija ‘vuče’ jednu kaznu za sukob intersea. Ni dalje je, kaže, ne namjerava platiti, a u Povjerenstvu ističu da će to sada ipak moći učiniti

Mladen Pavić, bivši glasnogovornik nekadašnje premijerke Jadranke Kosor te savjetnik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović odnedavno ima novu funkciju – sada je pomoćnik ministrice za regionalni razvoj i EU fondove Gabrijele Žalac.

Ne bi u njegovom imenovanju bilo ništa sporno da Pavić iz svojih prijašnjih funkcija ne vuče jedan rep. Riječ je o kazni Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa koja je Pavića kaznila s 8000 kuna, a koje on nikada nije platio. Spočitavali su mu što je odmah s Pantovčaka otišao u Upravu Kutjeva jer Zakon brani dužnosnicima biti u upravama privatnih tvrtki godinu dana od prestanka dužnosti.

“Neću platiti jer sam ogorčen. Ured predsjednice nema operativne ovlasti da bih bio u sukobu interesa u Kutjevu. Niti dijeli novac niti se bavi poljoprivredom. Ipak, nakon odluke dao sam ostavku u upravi Kutjeva i radio kao savjetnik. To je dovoljno, kaznu ne planiram platiti niti mi je mogu naplatiti”, ustvrdio je za 24sata Pavić, koji smatra da je sve odradio po zakonu, a da mu Povjerenstvo ne može retreoaktivno naplatiti kaznu.

Povjerenstvo: Sad ćemo mu naplatiti

Međutim, u Povjerenstvu ne dijele njegovo mišljenje. Kažu da sada kada je na državnoj funkciji to mogu učiniti i da će mu je naplatiti u ratama. “Ići ćemo u sankcije kroz plaću koja će mu se isplaćivati za dužnost pomoćnika ministrice”, pojasnili su iz Povjerenstva, piše 24 sata.

Mladen Pavić se mogao žaliti na odluku Povjerenstva Upravnom sudu, no on to nije učinio. Tvrdi da je odlazak na Ustavni sud besmislen jer bi to predugo trajalo, a i Sud još rješava slučajeve iz 2014.

Dodajmo svemu da je plaća pomoćnika u ministratsvima u prosjeku 13.000 kuna.