Hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je da će se ići u izmjene Zakona o kaznenom postupku zbog "curenja" informacija iz istrage.

"Ovakve situacije da nam stvari iz spisa nekontrolirano, namjerno, politički, selektirano, aranžirano izlaze van i čine političke probleme, to se više neće događati. Zašto? Zato što će to biti kazneno djelo", rekao je, a to je izazvalo brojne reakcije.

Odvjetnik Čedo Prodanović rekao je da nije mogao vjerovati da Plenković to govori jer ga cijeni kao dobrog političara.

"Ovo mu je faux pas neoprostiv", dodao je Prodanović, piše Danas.hr.

Odvjetnici poručuju da to pokazuje kontinuitet vođenja ove države.

Nepromišljena ideja

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković kazao je: " Mislim da se radi o jednoj nepromišljenoj ideji koju mu je nabacio netko od njegovih suradnika koja je po svojoj prirodi neprovediva. Ne možeš napraviti kazneni postupak tajnim. To je nešto što zahtijeva promjenu Ustava, odricanje od cijele stečevine Europske unije i to je sasvim sigurno nešto što će za dva tri dana biti zaboravljeno kao da nikad nije bilo. Osim što će naravno ostati u memoriji činjenica da mu je nešto tako palo na pamet."

Odvjetnik Anto Nobilo rekao je da se iz ovih SMS-ova vidjelo da je privatni i stranački interes iznad javnog interesa te da se vidjelo na koji način se upravlja državom "i da je država ustvari partijska država".

'Zaustavite Reuters'

Prodanović ovaj slučaj vidi kao hrvatsku inačicu famozne rečenice "Zaustavite Reuters".

"Takav njegov istup meni govori ili da je on to učinio u osjećaju sveopće svemoći ili izgubljenosti jer mu se sustav polako raspada. Ovdje je očito da je gospodin Plenković zaključio da su stvari otišle vrlo loše po njega objavom istinitih podataka, to je važno naglasiti, istinite informacije koje su poražavajuće za vladajući HDZ", rekao je Prodanović.

Nobilo je kazao: "On može posegnuti i za primjerima iz prošlosti pa donijeti zakon o zaštiti lika i djela AP kao što smo imali Zakon o zaštiti Josipa Broza Tita pa da to bude podloga za represiju, međutim iz povijesti smo vidjeli da u konačnici ne možeš zaustaviti informacije."