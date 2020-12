‘KAD OVO PROĐE, ČEKA NAS VIŠE RADA’: Direktor HUP-a uvjeren da mjere daju učinke i da neće biti većeg broja otkaza

‘Kad dođete u priliku da ne možete raditi, onda ste kao u kavezu i ne možete biti zadovoljni. U ovim neprilikama mjere daju određene učinke’

Damir Zorić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca, rekao je za N1 da se opseg mjera za pomoć gospodarstvu za iduću godinu tek treba definirati te da bi dio mogao biti definiran već sutra prijepodne na sastanku koji je sazvao ministar gospodarstva Tomislav Ćorić.

Zorić je upozorio da će se mjere morati nastaviti jer se prilike neće smiriti u dogledno vrijeme, no nije znao reći kakav će biti opseg mjera. “Bojim se da mjere morati biti nastavljene, a i širit će se krug korisnika i morat će se definirati neke nove mjere”, rekao je.

Kaže da nijedan poslodavac ne može biti zadovoljan ovakvim stanjem, neovisno o mjerama. “Kad dođete u priliku da ne možete raditi, onda ste kao u kavezu i ne možete biti zadovoljni. U ovim neprilikama mjere daju određene učinke. Onaj prvi set od proljeća koji se protegnuo, daje određene učinke jer nismo zabilježili značajniji pad zaposlenosti ili otpuštanja. Manje zaposlenih je sezonalna oscilacija koja bi i inače bila nakon sezone. Ne možemo se mjeriti s razvijenim zemljama poput Njemačke, ali mjere kakve jesu polučuju neki rezultat”, naglašava.

Ne očekuje da će biti otpuštanja

Zorić se ne slaže s tvrdnjom da se u idućoj godini može očekivati veći broj otkaza. “Mislim da ne jer ovaj drugi set mjera daje učinke. Ide se na to da se očuvaju i tvrtke kojima je posao onemogućen. Možemo komentirati jesu li mjere dovoljno dobre, ali neki učinak daju i te tvrtke će opstati dok postoje mjere. Mi tražimo da traju toliko dugo dok traje ova epidemiološka situacija.

Kad to prođe, čeka nas novo vrijeme, više rada, povećanje potražnje za svime što smo u proteklom razdoblju propustili. Ne očekujem da će doći do otpuštanja, nego obrnuto, trebat će više raditi. Prve procjene su da ćemo se u 2022. vratiti na prošlu godinu, sad se više priča o 2023., ali neće to biti moguće ako ne bude zaposlenih ljudi. Važno je da nam se gospodarstvo održi na nekoj kompetitivnoj razini, bit će žestoka utakmica iz drugih država”, rekao je.

