‘KAD LJUDI POČNU UMIRATI NA CESTI, ONDA ĆE SE PROMIJENITI OVI KOJI SE SMIJU’; Đikić poručuje: ‘Izdržimo još malo i imat ćemo drugi život’

Prof dr. Ivan Đikić dao je intervju za N1 televiziju u kojem je fokus bio na cjepivu protiv koronavirusa i našu regiju. Na pitanje kada će cjepivo protiv covida-19 o kojem svi govore biti u upotrebi i zna li se koliko je učinkovito, Đikić je kazao da je djelotvornost cjepiva oko 94% i da ispitanici imaju blage tolerabilne nuspojave, kao što je kod gripe.

“Znači, ne postoji do sada niti jedna ozbiljnija opasnost, niti jedan ozbiljan pacijent od 44.000 koji su prošli kroz klinički pokus. Planirali su proizvesti 10-tak milijuna do kraja ove godine koje će dati samo onima koji su u prioritetnoj grupi 1, a to su rizične grupe u manjem broju populacije po svijetu, ali ono što je njihovo predviđanje je da će do kraja 2021. moći proizvesti 1,3 milijarde cjepiva koje će biti distribuirano po cijelom svijetu”, kazao je Đikić.

Smatra da cijepljenje neće biti obavezno, nego će biti volonterski i u tom trenutku će se vidjeti koliko je u biti zrelost naših društava, kolika je točnost informacija i koliko se te informacije mogu prezentirati ljudima. Obaveza je sustava, država, lokalnih jedinica da nađu prave sustave kako distribuirati, skladištiti i davati cjepiva ljudima koji se žele cijepiti u pravo vrijeme. Navodi kako će svaka zemlja morati naručiti svoja cjepiva.

Cijena cjepiva od 10 eura do 20 dolara?

“Cijena cjepiva će biti dosta niska. Predviđa se da će AstraZeneca/Oxford biti oko 10 eura, kod Pfizera se govori oko 20 dolara, vidjet ćemo točno cijene kad budu gotove. Morate shvatiti da su to uistinu minimalne cijene s obzirom na ono kolika je vrijednost i koliko je uloženo u to. Zato je to jedan dar bogatijih zemalja, preko ovih kompanija da se omogući i zemljama koje nemaju takve ekonomske kapacitete cijepljenje svojih građana”, naveo je Đikić.

No, na pitanje što do tada, kako spriječiti porast oboljelih i preminulih, Đikić odgovara da uvođenje bilo kojih mjera, strožih, blažih, restriktivnih će djelovati jedino ako ih pravilno komuniciramo građanima i ako ih većina građana primjenjuje.

“Ako se te mjere neće primjenjivati, onda ćete imati takozvane rupe u obrambenom sustavu. Kroz te rupe će vam se virus i dalje širiti i koliko ćemo mi napraviti restrikciju i oštećenja kretanja i okupljanja i gospodarstva te mjere neće biti djelotvorne. Zato je izrazito važno, prije nego što se mjere unesu u primjenu, moramo o tome unaprijed obavijestiti, transparentno i jasno i s pravilnim i stručnim informacijama sve građane, treba ih se motivirati da shvate unutar dva do tri, četiri tjedana – moramo se pridržavati ovih mjera da bismo postigli ovaj cilj. A cilj mora biti definiran numerički: moramo smanjiti broj zaraženih tjedno, u prosjeku ispod 1000 ili ispod 2000; broj umrlih mora pasti ispod 20 ili 30 i tako ćete vidjeti koliko će građani djelovati. Treba dobra organiziranost , trebate imati lidere koji su stručni u kriznim trenucima, koji znaju kako se preko psihologije, ali i pravilnih komunikacijskih vještina mogu te poruke prebaciti građanima i pridobiti građane da sudjeluju u njima”, kazao je Đikić za N1.

‘Kad ljudi počnu umirati na cesti, promijenit će se ovi koji se smiju’

Što je veći postotak ljudi koji se pridržavaju mjera to bolje, dodaje Đikić, iako shvaća da ima puno ljudi koji se ismijavaju.

“Ali to će vam trajati sve do onog trenutka dok ne kolabira zdravstveni sustav, kad se više ljudi neće moći liječiti, kad više u bolnicama neće moći dobivati njegu za bilo koga jer će biti pretrpane, kad će vidjeti u Bosni Bergamo koji se dogodio ili će vidjeti New York koji se dogodio, gdje su ljudi umirali na cesti. Onda će se promijeniti i ovi koji se smiju. Ali to nije plašenje ljudi! Najvažnija stvar je ne plašiti ljude! Ali ovo je projekcija na temelju zdravstvenih podataka”, napominje Đikić.

Dodaje kako se danas može točno izračunati ako se stvarno ništa ne uradi kako brzo će se taj virus proširiti, kako brzo će zatrpati zdravstvene ustanove i onda se događa kolaps sustava, onda se događa panika, onda ljudi izlaze na ulice i događaju se potpuni neredi.

‘Najvjerojatnije ćemo se riješiti virusa sljedeće godine zbog cjepiva i imati drugi život’

“I najžalosnije imamo najveći broj umrlih, a svaka osoba koja umre bez potrebnog razloga, znači zbog neorganiziranosti zemlje je ogromni gubitak za tu zemlju. I o tome trebaju razmišljati oni koji su odgovorni, političari, ali još više građani čiji je to život. Ako se malo uozbiljimo i izdržimo do proljeća najvjerojatnije ćemo se riješiti virusa sljedeće godine zbog cjepiva i imati drugi život”, zaključio je Đikić u intervjuu za N1 televiziju.

