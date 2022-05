Labrador Mora, umjesto da pobjegne ili barem promatra sa sigurne udaljenosti kakva je to crna leđna paraja, otrčao je u more kako bi sam upoznao morskog psa. " Odmah je otrčao u more, al sam ga zvao u stvari da on ne preplaši morskog psa. I kad je Moro ušao u more, onda mu se morski pas približio, valjda da se upoznaju, što ja znam", kazao je Saša Čubrić, vlasnik labradora, za RTL.

"Ja sam bio oduševljen što u pirovačkoj vali vidim morskog psa te veličine. Nikad u životu to nisam vidio, a mislim da ni većina ljudi koji ovdje žive tako da je bilo stvarno fascinantan prizor", dodao je Čubrić koji inače živi u Zagrebu, no vikendom odlazi u Pirovac.

Bezopasan, ali bolje ga je ne uznemiravati

Kaže kako je pas, po njegovoj procjeni, bio dugačak jedno dva metra te da je pretpostavio kako se radi o modrulju. Potvrđuje to i Alen Soldo, stručnjak specijaliziran za morske pse koji kaže da opasne vrste poput bijelih psina rijetko zalaze u Jadran.

"Pretpostavljam po načinu kretanja i dolasku do obale da se radi upravo o modrulju koji je zapravo jedna bezopasna vrsta morskoga psa. Ono što je ovdje za očekivati je vjerojatno da je modrulj došao u potrazi za nekakvom hranom, tj. za sitnom plavom ili nekom sličnom vrstom ribe koja je dolazila bliže obali i bježala od njega", tvrdi Soldo. Profesor Soldo misli da nije riječ o istom modrulju, koji je u Istri snimljen prije nekoliko dana.

Ni kupači se nisu previše uznemirili

Susret s morskim psom nije imao samo neustrašivi Moro, nego i svi ostali kupači na plaži Lolić koji se kupaju već danima jer more je toplo. No nitko se od njih zbog pojave morskog psa nije pretjerano uzbudio niti prestrašio

Potvrđuje nam to i Goran Krpetić, vlasnik kafića koji je snimio neobičan susret u plićaku. "Pas je krenuo prema morskom psu na upoznavanje. Nama je to bilo dosta neobično i krenuli smo snimati mobitelom.Turistima je atrakcija, oni ga dosta snimaju, nije opasan, do sada ga nikoga nije pojeo. Dođite kod nas u Pirovac i ne brinite ništa", kazao je Krpetić.

A ako i vidite modrulja iz blizine, ne uznemiravajte ga jer je on jedna od strogo zaštićenih vrsta u Jadranu.