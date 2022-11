Epidemija je u Hrvatskoj proglašena 11. ožujka 2020. godine. Od tada je na snazi mjera da Hrvati mogu imati istekle dokumente.

Osobna iskaznica istekla je u kolovozu prošle godine ali, nema nikakvih problema. Iako ne vrijedi - vrijedi. "Istekla je da, ali s obzirom na Zakon nemam nikakav problem. Dok se proglasi da je korona završila u roku od 30 dana ima onaj rok i to je to. Sad mi se jednostavno više ne da čekati", kaže Krešimir Ivković iz Zagreba za Danas.hr.

Više od 155.000 građana ima isteklu osobnu iskaznicu. Dvostruko više ih je s isteklom putovnicom koja za razliku od osobne nije obvezan dokument. Gotovo 70.000 Hrvata u novčaniku ima vozačku dozvolu kojoj je istekao rok važenja. I s takvim dokumentima mogu unutar Hrvatske, ali više ne preko granice.

"Pa bilo bi dobro, ja ne vidim razloga zašto se dokumenti ne bi produživali, vadili novi. Sve funkcionira, pa funkcioniraju i šalterske službe", govori Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.

Od proglašenja kraja epidemije 30 dana za zamjenu starog dokumenta

Iz policije upozoravaju - s isteklom osobnom više se ne može ni u Sloveniju. Iako su do sada puštali, po novom - slovenska granična policija putnike vraća natrag. Slovenija je pak prva u Europi proglasila kraj epidemije - i to još lani.

"Mislim da sad jednostavno koronu nitko ne uzima za ozbiljno. Dosta je ljudi koji su se zarazili, ali nekako je korona sad dobila status gripe", govori Srečko Pirtovšek iz Maribora.

U Hrvatskoj jučer - 200-tinjak zaraženih, zato se svi pitaju kada će Hrvatska proglasiti kraj epidemije.

"Kraj epidemije ćemo proglasiti sukladno preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Na globalnoj razini to radi Svjetsko zdravstvena organizacija. Kod nas će to biti kada nam broj bude očekivan i prihvatljiv. Koliki je to broj? Trenutno ne znamo koji je to broj", kazuje Dijana Maer, epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Dakle, u Hrvatskoj epidemija još traje. Onoga dana kada Vlada proglasi kraj - građani imaju točno 30 dana da dokumente kojima je istekao rok zamjene novima.