‘KAD DOĐEŠ KUĆI, SLOMIŠ SE…’: Ronioci koji su vadili poginule dečke iz mora progovorili o velikoj tragediji u Zadru

Sinoć su u Zadru četvorca mladića Audijem A6 sletjela u more na području Libunske obale. Dvojica su poginula, kritično je mladić kojeg je spasio ronilac, dok je četvrti koji se sam uspio spasiti optušten iz bolnice, pišu Vijesti.hr.

U nesreći su poginuli 20-godišnji vozač i 17-godišnji suvozač, 22-godišnjak se uz lakše ozlijede uspio sam izvući iz automobila, a drugi 17-godišnjak je u teškom stanju.

“Nažalost, kod jednog mladića nismo uspjeli dobiti srčanu akciju i on je umro. Kod drugoga smo nakon tridesetak minuta reanimacije uspjeli dobiti srčanu akciju. On je trenutno u jedinici intenzivnog liječenja na mehaničkoj ventilaciji, odnosno respiratoru. Njegovo stanje je kritično”, kazao je zamjenik ravnatelja OB Zadar Edi Karuc.

Projurili kraj policijske patrole

Mladići su Audijem velikom brzinom projurili kraj policijske patrole u blizini zadarskog pješačkog mosta. Vozač je u krivini izgubio kontrolu nad vozilom, zarotirao se, udario u rubnjak, rasvjetni stup, metalno privezišta za brodove i sletio u nekadašnje trajektno pristanište.

Uzroke prometne nesreće za sada ne možemo pouzdano znati, o njima ne možemo govoriti. Naknadnim poduzetim radnjama, vještačenjem vozila, jer će vozilo biti prebačeno u prostor Policijske uprave, kao i drugim radnjama koje budu poduzete, utvrdit će se pravi razlog prometne nesreće”, kazao je županijski državni odvjetnik iz Zadra Emilio Kalabrić.

Nekoliko minuta je trebalo policiji, Hitnoj i vatrogascima da stigne na mjesto nesreće. Policijski i vatrogasni ronioci zaronili su na dubiinu od osam metara. “Dva unesrećena su izvučena iz vozila, a treći je izvučen tek nakon što je vozilo izvučeno na obalu s obzirom da je samo spašavanje bilo vrlo teško jer je unesrećeni bio ukliješten u vozilu”, kazao je zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Boris Jović.

Dramatično spašavanje

O neizvjesnim trenucima, o borbi s dubinom i težinom automobila pa i sa samim sobom, za RTL su progovorili oni koji su prvi skočili u pomoć.

“Moja kćer je bila u patroli gdje se dogodila nesreća. S obzirom da zna da joj otac roni, pozvala me da dođem pokušati spasiti mlade dečke. S obzirom da živim tu relativno blizu, ja sam uzeo ronilačku opremu i došao sam tu za nekih osam minuta. Obukao se i skočio. Za mnom je skočio i kolega iz interventne policije s bocama. On je zaronio za mnom i on je osobu izvukao van”, kazao je Martino Čulina, ronilac JVP-a Zadar.

“Vozilo pri padu obično ide haubom, odnosno prednjim dijelom u more. I tom prilikom osobe najvjerojatnije završe u zadnjem dijelu vozila i gdje ima zraka, ali pri samom padu izgube svijest zbog udaraca. Panika, hladna voda”, ispričao je ronilac interventne postrojbe Denis Glavan.

“Drugog čovjeka kojeg sam vadio, kad sam ga uhvatio za usta, da mu ne bi voda ušla i da ga uspijem izvaditi, kroz ruke su mi mjehurići zraka išli. To mi je bila nada da taj dečko može preživjeti.

Treći je bio prikliješten i nikako ga nismo mogli iz auta izvući van. To je ovaj naš Đani Iglić, vrsni ronioc na boce, on je odradio, donio je balone i odmah je balonima vezao auto. Digli smo ga gore, šlep služba je digla vozilo van i mislim odrađen posao najbolje što se moglo”, kazao je Čulina.

‘Svaki put misliš da si jači, ali nisi jači’

“Sama situacija je bila stresna i noć i kasno je bilo. Bitno je fiksirati tragove, poslikati i snimiti što više materijala za daljnji tijek očevida”, dodao je Glavan.

Iako su dali sve od sebe, i dalje se pitaju jesu li dali sve od sebe. “Uvijek je pitanje jesam li mogao što više. Sigurno da je to teško, ružno, nešto na što se čovjek ne može naviknuti. Svi moji kolege izvadili smo ljudi i ljudi iz prometnih nesreća. Svaki put misliš da si jači, ali nisi jači. Žao ti je svega. Žao ti je dječaka mladih, žao ti je njihovih roditelja, žao ti je svega. I kad dođeš kući, kad sjedneš, vidiš svoju djecu. To su ista godišta. Slomi te”, zaključio je Čulina.