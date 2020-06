KAD ĆE ZAKON O OBNOVI? Obuljen Koržinek: ‘Žao mi je da se stvorio dojam da će zakon sve riješiti’; Tomašević: ‘Treba vremena za raspravu’

Mrak Taritaš rekla je da će se zakon naći pred saborskim zastupnicima što prije i smatra da to treba biti u prvih mjesec dana

U emisiji “U mreži prvog” na Hrvatskom radiju tema je jutros bila obnova Zagreba nakon potresa. Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek najavila je kako bi se Zakon o obnovi Zagreba mogao pustiti u proceduru čim Sabor bude konstituiran:

“U iduća dva tjedna iskoristit ćemo vrijeme da ugradimo sve primjedbe koje se mogu uvažiti, a isto tako i da konzultiramo sve koji su se javili s primjedbama, naravno tu je ključna i komunikacija s gradom Zagrebom. Takav je plan”, dodala je Koržinek.

Situaciju je komentirala i Anka Mrak Taritaš:

“Ono što mogu reći u ime Restart koalicije, ili u svoje osobno, nikad nije dobro kad krećete ispočetka. Nije dobro reći da oni što su napravili prije vas da ne valja ništa i da krećete ispočetka. Ono što karakterizira ovaj zakon – treba biti na drugačiji način. Da je zakon bio u prvih mjesec dana onda je on mogao odgovoriti na hitne intervencije. Ovo je sad zakon koji treba posložiti drugačije, on mora odgovoriti na potrebe obnove Zagreba. Neke stvari ćemo napraviti drugačije, ono što mislimo da je dobro ćemo ostaviti, ono što mislimo da nije dobro – nije. Ovisno o tome kakav će biti rezultat te analize ocijenit ćemo kada dobijemo vlast, a ja sam sigurna da ćemo je dobiti. Možda ćemo još ponoviti javnu raspravu 15 dana i razgovarati sa svim dionicima te definirati tijelo koje će se time baviti na razini države i krenuti u jedna ozbiljan posao koji čeka grad Zagreb.”

STRUČNJAKINJA O OBNOVI NAKON POTRESA: ‘Koji je um smislio neustavni Lex Zagreb? Kreće špekulantski lov na nekretnine, ali i tužbe!’

Oglasio se i Ivica Rovis iz Bandićeve stranke:

“Sudjelovali smo od prvog dana u izradi zakona. Nažalost, kao grad Zagreb smo izostavljeni u jednom dobrom dijelu izrade samog zakona. Žalosti što nam građani još nisu u svojim domovima i što je zakon poslužio kao nekakav predizborni adut i u cijeloj priči je zauzeo neko mjesto koje samo po sebi ne bi trebao. Potrebno je napraviti što kvalitetniji zakon, nije bitna sad više brzina, jer smo hitne intervente mjere poduzeli. Grad Zagreb je angažmanom u tri mjeseca uklonili preko 7000 dimnjaka, zabatnih zidova, počeli dijeliti gradske stanove. Zakon treba uputiti na prvu sjednicu Sabora i hladnih glava slušajući struku i javnost koja se obratila u javnoj raspravi i to je ključno.”

Tomašević: ‘Ne treba zakon donijeti pošto-poto u dva dana’

“Mi smo u javnoj raspravi kao platforma Možemo! poslali komentar zakone i načelne i pojedinačne. Lomimo se između toga može li se ovaj zakon mijenjati amandmanima. To ovisi o analizi koju će Vlada na odlasku napraviti u iduća dva tjedna na temelju komentara u javnoj raspravi. Ovisno o tome kakva će biti nova verzija zakon vidjet ćemo želi li se popraviti ili ići s novim. Inzistiramo na tome da krenemo raspravljati u Saboru o zakonu tijekom ljeta. Ne mislimo da treba zakon donijeti pošto-poto u dva tri dana, potrebna je kvalitetna saborska rasprava u dva čitanja pa makar i cijelo ljeto. Definitivno mislimo da ne možemo čekati sa zakonom do kraja godine, no treba vremena za kvalitetnu raspravu”, rekao je Tomislav Tomašević iz Zeleno-lijeve koalicije.

Obuljen Koržinek je govorila što se sve radilo oko potresa, a prije izrade zakona o obnovi te rekla i kako zakon uređuje dugotrajnu i organiziranu obnovu.

“Žao mi je da se u javnosti stvorio dojam da će se donošenjem zakon sve riješiti, da s njegovima donošenjem stiže 40 milijardi kuna i da će se sve obnoviti do kraja godine. Nažalost, štete su tolike, radi se o najužem centru grada, naravno i o drugim dijelovima, no najveće štete su u najužem centru grada. No obnova će trajati godinama i desetljećima, radii se o najužem centra grada Zagreba bilo je hitno pomoći građanima koji mogu biti u svojim kućama hitnim sanacija.”

SKORO DVA MJESECA NAKON POTRESA, ZAKON O OBNOVI ZAGREBA PUŠTEN U JAVNU RASPRAVU: ‘Obnova će trajati 10 ili 20 godina’

Mrak Taritaš rekla je da će se zakon naći pred saborskim zastupnicima što prije i smatra da to treba biti u prvih mjesec dana.

“Zakon neće riješiti sve probleme, ali mora poslati poruku građanima grada Zagreba što mogu očekivati. Nakon tri mjeseca još uvijek nemamo podatak koliko će se zgrada moći rekonstruirati, a koliko će se morati raditi zamjenske. Vlada i grad Zagreb su se pokazali nedorasli u tom kompleksnom poslu”, rekla je.

‘Najlakše je kritizitati’

Rovis je rekao da se uvijek može učiniti puno više.

“Najlakše je kritizirati, treba nešto i raditi. Izvršeni su deseci tisuća intervencija, svi ljudi koji su se prijavili za smještaj su smješteni dok su se neki smjestili kod rodbine i prijatelje. Nitko nije ostao po vedrim nebom”, rekao je.

Tomašević je dodao da se definitivno kasni sa svime oko obnove.

“Povećava se broj ljudi u studentskom domu. Jako veliki broj ljudi je bio kod rodbine i prijatelje, ali tamo ne možete ostati mjesecima. Zakon je bitan. Zakon neće magičnim štapićem sve riješiti preko noći , ali će dati okvir i ljudima dati predvidljivost kako da krenu u obnovu, da znaju koliko će dobiti od grada i države”, rekao je.