KAD ĆE TO SUNCE? Zoran Vakula objavio prognozu za idućih nekoliko dana. Sunca će biti, ali tek nakon jedne meteorološke pojave

Situacija je ipak dosta bolja nego proteklih dana

“Kad će to sunce?”, pitaju mnogi u unutrašnjosti, koji ga, za razliku od onih uz more, nisu vidjeli danima. Čak ni dijelova nebeskog plavetnila. E pa sljedećih dana hoće. Ali ponegdje u kopnenom području tek nakon jutarnje magle. Naravno, pritom će i temperatura zraka osjetno porasti pa će se već u petak približiti 20 °C, a za vikend i veći dio sljedećega tjedna u mnogim će mjestima “čak” biti i malo viša te djelomično umanjiti dosadašnje neuobičajeno veliko negativno odstupanje od prosjeka. No, i dalje diljem Hrvatske neće biti sasvim suho”, započinje vremensku prognozu meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

Navodi kako povremena kiša neće biti česta ni obilna kao što je bila proteklih dana, a niti vjetar neće biti toliko jak kao u početku tjedna. Prema analizi stručnjaka DHMZ-a, ovaj koji smo doživjeli ubraja se u “izuzetno rijetke ekstremne vremenske događaje”.

Petak – djelomice sunčano i toplije, ali ne posvuda suho

Danas će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti više sunca nego prošlih dana. Bit će djelomice sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Ujutro ponegdje kratkotrajna magla, osobito u Posavini. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 8 °C, a najviša dnevna između 17 i 20 °C.

U središnjoj Hrvatskoj djelomično sunčano s povremenom naoblakom, povremeno su mogući rijetki pljuskovi. Dnevna temperatura malo niža nego na istoku.

U gorskim krajevima bit će povremenih pljuskova i grmljavine. Na sjevernom Jadranu barem djelomice sunčano, uz umjeren južni i jugozapadni vjetar, a prema otvorenom moru jugo. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 4 °C, uz obalu između 10 i 13 °C, a najviša dnevna od 17 do 19 °C, u gorju malo niža.

Dalmacija će biti pretežno sunčana, sredinom dana ponegdje s umjerenom naoblakom. U unutrašnjosti su poslijepodne mogući rijetki pljuskovi. Jutarnja temperatura od 11 do 14 °C, u unutrašnjosti malo niža, a najviša dnevna između 18 i 21 °C.

Podjednaka temperatura bit će i na jugu Hrvatske, uz pretežno sunčano vrijeme.

Sljedeći dani bit će većinom topliji, ali nestabilni

Idućih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano i razmjerno toplo, ali ne i posve stabilno. Lokalnih će pljuskova biti uglavnom na zapadu, u gorju te unutrašnjosti Dalmacije. Na Jadranu idućih dana promjenljivo i nestabilno, te razmjerno toplo. Povremeno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito početkom idućeg tjedna.