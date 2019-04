KAD ĆE NAM SE VRATITI SUNCE? Tjedan je započeo uz pljuskove i grmljavinu, evo što možete očekivati idućih dana

U nastavku tjedna u unutrašnjosti i dalje promjenljivo, povremeno s kišom, u srijedu i četvrtak i pljuskovima s grmljavinom

Ukupna količina kiše od četvrtka do ponedjeljka već je mjestimice nadmašila prosječne vrijednosti za cijeli travanj, kao primjerice u Makarskoj i Dubrovniku, a sljedećih će dana vjerojatno i još ponegdje.

Bit će i dalje promjenljivo, uz povremenu mjestimičnu kišu, gdjekad praćenu i grmljavinom, te većinom relativno toplo, ali od četvrtka u unutrašnjosti ipak ne kao u prvom dijelu ovoga tjedna.

Utorak: ponegdje kiša, relativno toplo

“U utorak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti djelomice sunčano i iznadprosječno toplo. Uz promjenljivu naoblaku mjestimice može pasti i malo kiše, osobito u sjevernim i zapadnim krajevima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 11, a najviša dnevna između 18 i 21 °C.

U središnjoj Hrvatskoj podjednako ili samo malo manje toplo nego na istoku, uz promjenljivo oblačno vrijeme i povremenu kišu. Ujutro mjestimice moguća kratkotrajna magla. Vjetar povremeno umjeren sjeveroistočni.

Na sjevernom Jadranu i u gorju promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uz povremeno više oblaka mjestimice će biti kiše. Po gorskim zavalama ujutro ponegdje magla. Ujutro će uz obalu puhatislaba do umjerena bura, a tijekom dana prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 9 °C, uz obalu između 10 i 13 °C. Najviša dnevna od 13 do 15 °C, na moru između 16 i 18 °C.

Na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije promjenljivo i nestabilno, mjestimice s kišom, pa i grmljavinom, osobito na kopnu. Puhat će umjeren, prema otvorenom moru ponegdje i jak sjeverozapadnjak, pri čemu će more biti malo i umjereno valovito. Jutranja temperatura od 7 do 12 °C, a najviša dnevna između 17 i 19 °C.”

I u nastavku tjedna promjenljivo…

“U nastavku tjedna u unutrašnjosti i dalje promjenljivo, povremeno s kišom, u srijedu i četvrtak i pljuskovima s grmljavinom. Više kiše bit će na zapadu i sjeverozapadu, a najmanje na istoku. Temperatura zraka u postupnom padu.

Na Jadranu idućih dana promjenljivo i nestabilno, povremeno s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, osobito u srijedu i četvrtak. U srijedu će zapuhati jugo koje će u četvrtak pojačati, a na sjevernom dijelu zapuhat će bura koja će se u subotu i nedjelju proširiti duž većeg dijela obale”, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.