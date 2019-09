KAD BI BAREM SVI BILI POPUT OVIH TINEJDŽERICA IZ ZAGREBA; Vlasniku vratile 1400 kn: ‘Kada vidite novac na putu, ne budite sebični’

Iako su Dora i Erlisa zahvalne na nagradi koju im je vlasnik novca dao, kažu da im je veća nagrada to što je novac sada u pravim rukama

Netko bi možda sebi uzeo novac koji je našao na ulici, ali ne i tinejdžerice Dora Šimpović (13) i Erlisa Čočaj (13) iz Zagreba! Naime, one su pronašle kuvertu s 1.400 kuna pa ju odlučile vratiti vlasniku. Za RTL su rekle da su se odmah raspitale čiji je novac pa su se i drugi uključili u potragu.

“Prvo smo se čudile i razmišljale što bismo napravile, tu je bio vlasnik dućana, dale smo mu novac i on je preuzeo odgovornost i krenuo u potragu za vlasnikom”, ispričala je Dora. U potrazi im je pomogao vlasnik dućana.

JAVIO SE VLASNIK KUVERTE: Nalaznica kaže da joj je kao nagradu ponudio 1000 eura, ali su dogovorili nešto drugo

‘Presretne smo što je novac na pravom mjestu i što smo učinile nešto dobro’

“Poslikali smo sve, skinuli s nadzorne kamere, stavili na grupu ‘Zakaj volim Špansko’ i na još nekoliko grupa, ljudi su dijelili i došli smo do vlasnika”, ističe za RTL Marko Dravinec, vlasnik trgovine.

Kao znak zahvalnosti, vlasnik novca je ostavio 13-godišnjakinjama nagradu. Gospodin Dravinec kaže da je vlasnik kuverte bio sretan, zahvalan te s osmijehom od uha do uha. Kaže da mu je drago što je čovjek tinejdžericama ostavio nagradu kako bi one osjetile da se stvarno dobro dobrim vraća. Iako su Dora i Erlisa zahvalne na nagradi, kažu da im je veća nagrada to što je novac sada u pravim rukama. Dora kaže da nisu očekivale ni kamere ni intervjue zbog toga što su učinile, no da su “presretne što je novac na pravom mjestu i što su učinile nešto dobro”.

“Kada vidite neke novce na putu, možda da ne budete sebični, da pitate čije bi to moglo biti, a ne da uzmete to za sebe”, poručila je za kraj Erlisa.

PRONAŠLA KUVERTU PUNU NOVČANICA PA JE VRATILA VLASNICIMA: ‘Najteže mi je bilo držati tuđi novac u kući’