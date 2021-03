JUTROS SE OPET TRESLO NA JADRANU: Zabilježena dva potresa, jedan s epicentrom kod Visa

Jutros su opet zabilježena dva potresa na Jadranu. Prvi, oko 5 sati, bio je magnitude 3,1 po Richteru s epicentrom 65 kilometara sjeverozapadno od Vieste u Italiji. Uslijedio je drugi, magnitude 3,2, s epicentrom 48 kilometara jugoistočno od Visa – javio je EMSC.

Sinoć oko 22 sata Seizmološka služba zabilježila je i slab potres magnitude 3,0 po Richteru s epicentrom tri kilometra južno-jugoistočno od Maovica kod Vrlike, a osjetio se na širem području.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.2 in Adriatic Sea 1hr 2min ago pic.twitter.com/f9rQYy4OjU

— EMSC (@LastQuake) March 30, 2021