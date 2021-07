Jedan Zagrepčanin i njegov pas jutros su doživjeli neuobičajene scene u parku Maksimir.

Naime, redovna jutarnja šetnja zagrebačkim parkom za vlasnika i njegova psa pretvorila se u horor, javlja RTL. Dvije divlje svinje napale su i ozlijedile njemačkog ovčara, samo stotinjak metara od glavne staze.

Vlasnik je čuo roktanje

Nakon što su ga svinje ugrizle, pas Pero odvezen je veterinaru te je dobio sedam centimetara šavova.

"On je otišao do nekakvog grmlja, žbunja i tamo je osjetio nešto i u tom trenutku je skužio da je tamo divlja svinja. Dakle on je otišao za njom, a druga je lijevo od mene pretrčala preko ceste i počela njega naganjati. To je bilo nekakvo uzajamno naganjanje. I onda sam ja čuo nekakvo komešanje, to je već bilo par desetaka metara od mene, gdje sam čuo nekakvo roktanje i zastenjao je", rekao je vlasnik psa Drago Vončina.