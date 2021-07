Trojica multimilijardera, Elon Musk, Jeff Bezos i Richard Branson, već godinama vode utrku u tome tko prvi sebe i svoj ego lansirati u svemir. No, istovremeno traje i utrka tko će biti prvi Hrvat u svemiru.

Ta utrka traje od 2008., kada se splitski poduzetnik Juroslav Buljubašić predbilježio za putovanje u svemir preko Bransonove kompanije Virgin Atlantic. No, 10 godina se ništa nije događalo, pa se 2018. u utrku uključio profesor geografije Dejan Nemčić, koji je pozvan da se provoza po svemiru u okviru projekta Space for Humanity.

No, to je odgodila epidemija koronavirusa, što je iskoristio Buljubašić. Njega su, naime, pozvali na testiranja u Sjedinjene Američke Države. Otputovati u svemir bi mogao već sljedeće godine. Zanimljivo, kartu za let mu je kupila supruga, nakon što su zajedno upoznali Bransona u Singapuru.

"I onda je on poslao ponudu, jer je želio da iz svakog kraja svijeta netko dođe, jer je to vrlo zahtjevan projekt. Nadam se da će biti spektakularan pogled. Cijena nije bila 200.000 dolara kao što se govorilo, dao nam je popust. Uzela mi je kartu žena, valjda se nadala da će biti u jednom smjeru", rekao je Buljubašić za RTL.

Let na granicu svemira

No, to nije put bez povratka, već dvosatni let do ruba svemira i natrag. Odlazak Buljubašića, Bransona i ostalih koji su nabavili karte visoko u nebo, označit će i početak komercijalnih podorbitalnih letova.

"Pa uvjetno se smatra granica svemira na 100 kilometara, tko dođe na tu visinu smatra se da je došao na rub svemira. Za orbitalne letove potrebna vam je brzina od 27.000 kilometara na sat, a za podorbitalne letove vam je dovoljno postići brzinu od 4000 km/h i s tom brzinom možete doći do Zemlje", objasnio je komentator svemirskih istraživanja Ante Radonić.

Prije svih ostalih, na taj će put Richard Branson zajedno sa svojim bratom, dvojicom pilota, tri člana posade i nepoznatom osobom koja je kupila kartu za let na dražbi za 28 milijuna dolara.

"Kada se vratimo, objavit ću nešto vrlo uzbudljivo što će omogućiti ljudima da postanu astronauti, jer svemir doista pripada svima nama", poručio je Branson.

'Sve se isplati da vidim Zemlju kako se okreće'

Virgin Galactic planira još tri probna leta ovog ljeta i početkom jeseni. Naravno, prije takvog poduhvata treba ispitati sigurnost. Primjerice, na testnom letu 2014. letjelica se raspala, a kopilot je poginuo.

"Straha ima, ali mislim da se sve to isplati da vidim Zemlju kako se okreće i da imam pogled iz stratosfere, vidimo slike iz svemira svih tih ljudi i volio bi da budem jedan od njih", rekao je Buljubašić, koji u rujnu odlazi u New York na testiranja, a u svemir leti već sljedeće godine.

"Oni moraju proći dodatna testiranja kao što je fizička sprema… Zato je potreban neki trening, moraju naučiti i nešto teorije iako oni neće upravljati tim letovima", objasnio je Radonić.

Dosad je već sedmero turista bilo u svemiru, no za one malo dubljeg džepa svemirsko prostranstvo nikad nije bilo bliže.