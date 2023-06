Odlazak Juroslava Buljubašića / Od prodavača sladoleda do jednog od najbogatijih Hrvata: Bio je blizak Sanaderu, a 'u džepu' je imao kartu za put u svemir

Poznati splitski poduzetnik Juroslav Buljubašić preminuo je u 63. godini života nakon teškog moždanog udara kojega je pretrpio na jugu Italije, javlja Slobodna Dalmacija. Pozlilo mu je u srijedu navečer, odmah je bio hospitaliziran u bolnici Sassari na Sardiniji gdje je jutros i umro. Obitelj je bila uz njega. Buljubašić je imao dva hotela, putničku agenciju, bio je osnivač Splitsko-dalmatinske banke. Bio je jedan od najvećih hrvatskih privatnih brodara. Iako je sklonost prema biznisu pokazivao još kao dijete, prodajući sladoled, Buljubašić je u ozbiljniji posao krenuo je devedesetih kada je 1993. putničkim brodovima povezao Split i Anconu. Još kao mladić, 1981. s još petero kolega pokrenuo je vlastitu tvrtku montiranja telefonskih centrala. Bili su konkurentni jer im je cijena bila niža od državnog monopolista PTT-a. Dvije godine kasnije osnovao je "ugovornu organizaciju udruženog rada". Spojio je prvi faks na ovim prostorima, prvi je počeo posao sa satelitskim antenama. Ima i svoj resort, "hrvatsku Floridu", smješten u srcu Splita. Riječ je o domu za umirovljenike u koji je uložio petnaest milijuna eura, a komforniji je i luksuzniji od mnogih dalmatinskih hotela. Poznat je i po tome da je 2008. godine kod tvrtke Virgin Galactic Richarda Bransona rezervirao kartu za komercijalni svemirski let. Kompanija Richarda Bransona do smrti ga ipak nije odvela na izlet do 'ruba svemira', ali je zato splitski poduzetnik dobio pjesmu na tu temu. Poznato je da je bio u dobrim odnosima s bivšim hrvatskim premijerom Ivom Sanaderom, kao i bivšim glavnim državnim odvjetnikom Mladenom Bajićem.