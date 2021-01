JURIČANOVA ‘GODIŠNJICA DESANTA’ NA HOLDING: ‘Priča se o vama kao o zadnjem bastionu nepotkupljivosti i hrabrosti…’

Juričan je Upravi Holdinga poručio da se nada da će nakon lipnja 2021. ostati na svojim radnim mjestima jer su ‘to zavrijedili’

Redatelj Dario Juričan je uz zvukove sirena i u žutom prsluku s natpisom “korupcija svima” stao ispred Holdingove zgrade. Razlog je bila proslava “godišnjice desanta” te je Upravi čestitao na dobrome radu.

“Upravo, žao mi je što još uvijek nisam dobio Holding. Priča se o vama da ste zadnji bastion nepotkupljivost, hrabrosti, srčanosti, pravi humanitarci. Žao mi je zbog onog što se priča o vama. Ja znam da je to laž”, govorio je Juričan preko megafona.

Redatelj je rekao da mu je žao što u 90 minuta filma nije stao i poseban dio o njihovim “dobrim djelima”. Poručio im je da se nada da će nakon lipnja 2021. ostati na svojim radnim mjestima jer su “to zavrijedili”. “Jer ste bili uzorni, vrijedni i nekorumpirani hrvatski građani”, rekao je Juričan te se osvrnuo na zapošljavanje u Holdingu.

“Svi koji pričaju da se lako dolazi do Uprave ne znaju da je to težak posao. Recimo Marija Caharija je radila kod gradonačelnika kao tajnica sa završenom srednjom školom. Nije joj trebalo malo da se popne pa da bude, ni manje ni više, nego šefica cijele jedne podružnice Holdinga. Što tome reći nego da je to prava priča o hrvatskom uspjehu”, kazao je redatelj i istaknuo da ipak ne želi oduzimati puno vremena zaposlenicima Holdinga.

Poručio im je da tako nastave i dalje i da mu je žao što medijska pažnja nije na njima zbog drugih nesreća koje su veće od zagrebačkog Holdinga. “No, to će se uskoro promijeniti”, rekao je.

