JURIČAN UPOZORIO DA JE JADRAN FILM U BLOKADI OD BANDIĆA DOBIO 100 TISUĆA KUNA: Novac je za projekt od kojeg se odustalo 2017.?

Bivši predsjednički kandidat i aktivist Dario Juričan upozorio je u utorak da je tvrtka Jadran film operativna kompanija doo od zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića dobila 100.000 kuna za izradu scenografije za seriju “Grička vještica”, od koje se odustalo još 2017. godine”.

“‘Rezač etiketa’ upravo je dao 100 000 tvrtki Jadran film operativna kompanija doo, koju vodi Grubišićev pajdo Franjo Senjak, i to za ‘izradu scenografije serije u studijima Jadran filma za koju su zamoljena dodatna sredstva obzirom da se radi o vjernoj kopiji Kamenite ulice'”, ističe Juričan u svojoj objavi na Facebooku.

Scenarij nije bio kvalitetno napravljen?

HRT je od megalomanske serije “Grička vještica” u produkciji Jadran filma odustao još 2017. a direktor programa HTV-a Domagoj Burić i tadašnji ravnatelj HTV-a Blago Markota tvrdili su da scenarij za seriju nije kvalitetno napravljen, napominje Juričan.

Osim toga, dodaje Juričan, prema Poslovnoj Hrvatskoj Grubišićeva matična kompanija Jadran film doo trenutno je u blokadi, te je jedna od rijetkih kompanija izbačenih sa Zagrebačke burze.

“Koliko je pak serija Grička vještica ‘živa’ govori i sljedeće: 4. travnja 2017. bila je zadnja objava na službenom twitter kanalu serije, a 20. listopada 2018. objavljena je na službenoj facebook stranici izrada kočije, kao zadnja objava na kojoj se ‘kao nekej dela'”, napominje Juričan.

Pritom podsjeća kako je Vinko Grubišić, koji je “rado znao navrati u Bandićev izborni stožer”, Jadran film dobio preko “pajde” Miroslava Kutle, a svojedobno je bio uhićen radi tajnih ugovora kojima se željelo zagospodariti medijima u “aferi Grupo”.

“Pajdi Kutli, jednom od osnivača HDZ-a, sve sudske presude odlaze jedna za drugom u zastaru i nadam se njegovom skorom povratku iz BiH. Bilo bi sjajno kad bi njegova borba za hrvatsku državu i hrvatsku ekonomiju dobila filmsku priču. Nadam se upravo u studijima Jadran filma! Također se nadam da će Rezač to i financijski podržat'”, piše Juričan.

Dodaje kako je Hrvatski audiovizualni centar tužio Jadran film zbog nenamjenskog trošenja novca u projektima Caruso (275.000 kuna) i Falsifikator (480.000 kuna), a Makedonci zbog neisporučivanja serije “Makedonija”, točnije niti jedne epizode do roka produženog do 4. rujna 2017., i za to plaćenog avansa od 1,1 milijun eura.