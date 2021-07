Govoreći o prosvjedima protiv devastacije i bespravne gradnje na pomorskom dobru i državnom zemljištu u Vruji, redatelj Dario Juričan rekao je jutros za N1 televiziju da se treba obračunati sa samoupravnom autonomnom oblasti Vruja.

"To je jedan komadić Republike Hrvatske na kojem vlast stvarno nema nikakve ovlasti. Gospodin Stipe Latković ignorira Republiku Hrvatsku tamo. Tamo je na djelu jedna bjelodana okupacija koju podržava i naš predsjednik Republike Zoran Milanović", komentirao je Juričan.

"Muči me da nema medija koji nije pisao o Vruji i ta priča traje od 2002. Ako od 2002. traje priča o devastaciji, kako ti kao predsjednik Republike možeš biti ignorant, ne znati za to i još ljude koji prosvjeduju nazivati pogrdnim riječima i ismijavati. Meni je to jadno i pokazuje nivo političke kulture", dodao je.

'Bandić je bio kriminalac'

Juričan je komentirao i posljednja uhićenja u Zagrebu te pokojnog bivšeg gradonačelnika Milana Bandića za kojeg je podsjetio da je crpio moć iz izbornog legitimiteta i većine koju je imao u skupštini.

"Podaci i akcije pokazuju da je to prije svega bio jedan kriminalac. On je crpio moć iz legitimnih izbora, koje je onda zapravo upotrebljavao. On bi mjesec dana prije izbora napravio make-up cijelog grada kako bi mogao pričati da radi za građane", rekao je Juričan za N1 istaknuvši da će se USKOK dosta namučiti oko uhićenja i afere Advent.

"Prva stvar, ono što je dobro da je mreža bačena široko. Zasad u toj mreži, ako imamo neka tri činovnička ešalona, ovo je po meni jedan treći ešalon. Najveća riba je sigurno ravnatelj HRT-a. Ta mreža još sigurno nije bačena po Holdingu. Ovi ljudi koji su uhićeni u drugom valu su kokošari. To su iznosi po 5-10 tisuća eura. USKOK je primijenio metodu lijepka koji se širi. To je jedna dosta složena i velika akcija i zato pretpostavljam da je toliko dugo trajala jer se ta mreža stalno širila", zaključio je Juričan.