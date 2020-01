JURIČAN SA ŠATOROM, PLINSKOM BOCOM I JANJETINOM STOJI PRED HOLDINGOM: ‘Uporan sam, došao sam po svoj plijen’

Pred zgradom u Vukovarskoj ulici došao je kombijem u kojem će primati građane, a sa sobom je još donio i šator, plinsku bocu i pečenu janjetinu te poručio da će cijelu noć biti ispred Holdinga

Redatelj i bivši predsjednički kandidat Dario Juričan, koji je nekoliko puta mijenjao ime u Milan Bandić, pred zagrebačkim je Holdingom održao performans. Pred zgradom u Vukovarskoj ulici došao je kombijem u kojem će primati građane, a sa sobom je još donio i šator, plinsku bocu i pečenu janjetinu te poručio da će cijelu noć biti ispred Holdinga.

“Uporan sam u svom zahtjevu da dobijem Holding. Ja imam samo dvije ljubavnice, ovi koji rade u Holdingu imaju cijele hareme. Mislim da tu treba doć do promjene. Donio sam janjetinu jer vjerujem da će se narod okupit i da će mi narod dat potporu za ovo što radim. Janjetinu je ionako platio narod, pa ćemo to onda i vratiti. Ljudi će od sada janjetinu povezivat s imenom Dario Juričan i tako ću ja postat gazda ovog grada. Došao je i kombi, kombi će biti privremeni ured dok ne pređem u Zagrebački holding. Tu ću do kraja dana primati ljude. Djelit ću zaposlenja i kumstvo. 88 000 ljudi me je ovlastilo da tražim Holding. Došao sam po svoj plijen”, prenose Vijesti.hr Juričanovu izjavu.

Pozvao Milanovića da obiđe šator

Dario Juričan poručio je Bandiću da ga se treba bojati uz riječi “ja sam taj koji će proširiti njegovu slavu, samo što će ispod njegova imena pisati gradonačelnik, rezač etiketa”. Novinarima N1 kazao je da su ljudi došli spontano u njegov šator te mu dali podršku “jer mi imamo tradiciju sponatnog okupljanja”. No, Juričan ima i poziv za novog hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića pa želi da podrži njegovu akciju i dođe posjetiti šatore.

“On je navodno pričao da je veliki borac protiv korupcije pa nek’ dođe i nek’ nas podrži a isto tako bilo bi u redu da mi da veleposlanstvo koje sam osvojio u Indoneziji i Rumunjskoj, to je minimum koji očekujem od njega. Šatori su tu. Boca je tu. Čekamo predsjednika Milanovića da dođe uz narod! Na čaj”, kazao je Juričan.

JURIČAN POSLAO ‘LJUBAVNO PISMO’ BANDIĆU: ‘Tvoja priča je završila. Kuham te i serviram narodu, neka vide koja si sitna duša…’

JURIČAN SAD OZBILJNO PRIJETI BANDIĆU: ‘Ja mu poručujem da je gotov. Napravio sam mu političku osmrtnicu!’