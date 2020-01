JURIČAN SA ŠATOROM, PLINSKOM BOCOM I JANJETINOM STOJI PRED HOLDINGOM: ‘Uporan sam, došao sam po svoj plijen’

Pred zgradom u Vukovarskoj ulici došao je kombijem u kojem će primati građane, a sa sobom je još donio i šator, plinsku bocu i pečenu janjetinu te poručio da će cijelu noć biti ispred Holdinga

Redatelj i bivši predsjednički kandidat Dario Juričan, koji je nekoliko puta mijenjao ime u Milan Bandić, pred zagrebačkim je Holdingom održao performans. Pred zgradom u Vukovarskoj ulici došao je kombijem u kojem će primati građane, a sa sobom je još donio i šator, plinsku bocu i pečenu janjetinu te poručio da će cijelu noć biti ispred Holdinga.

“Uporan sam u svom zahtjevu da dobijem Holding. Ja imam samo dvije ljubavnice, ovi koji rade u Holdingu imaju cijele hareme. Mislim da tu treba doć do promjene. Donio sam janjetinu jer vjerujem da će se narod okupit i da će mi narod dat potporu za ovo što radim. Janjetinu je ionako platio narod, pa ćemo to onda i vratiti. Ljudi će od sada janjetinu povezivat s imenom Dario Juričan i tako ću ja postat gazda ovog grada. Došao je i kombi, kombi će biti privremeni ured dok ne pređem u Zagrebački holding. Tu ću do kraja dana primati ljude. Djelit ću zaposlenja i kumstvo. 88 000 ljudi me je ovlastilo da tražim Holding. Došao sam po svoj plijen”, prenose Vijesti.hr Juričanovu izjavu.

JURIČAN POSLAO ‘LJUBAVNO PISMO’ BANDIĆU: ‘Tvoja priča je završila. Kuham te i serviram narodu, neka vide koja si sitna duša…’

JURIČAN SAD OZBILJNO PRIJETI BANDIĆU: ‘Ja mu poručujem da je gotov. Napravio sam mu političku osmrtnicu!’