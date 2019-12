JURIČAN PROGOVORIO O ‘KEMIJI’ S KOLINDOM: ‘Tad sam rekao Duceu ‘Slušaj, ako padne na mene, bit će to domino efekt”

Predsjednički kandidat Dario Juričan otkrio je o čemu su se došaptavali on i predsjednica te objasnio modnu usklađenost s njom

Bio je to početak jednog prekrasnog prijateljstva. Abeceda je htjela da jedno pored drugog na predsjedničkoj debati budu Kolinda Grabar-Kitarović i Dario Juričan. Aktualna predsjednica i kako su ga nazvali – spektakularni trol. Žena koju podržava Milan Bandić i čovjek koji je promijenio ime u Milan Bandić. Oboje u istoj nijasni nježno plave boje. Više od tri sata su se došaptavali i toplo osmjehivali. On joj je virio u papire i, svi su složni, ukrao show.

Pored 10 ozbiljnih kandidata, on je nastavio promovirati korupciju i ismijavati hrvatsku stvarnost. Korupciju bi uveo u škole i crkve, a umjesto “Za dom spremni”, ljude bi pozdravljao sa “Za korupciju spremni”. Uveo bi i osmi padež “Kome? Koliko?” U svojoj je kampanji, ili antikampanji, pronašao vremena za RTL Direkt i odmah se osvrnuo na modne detalje između predsjednice i sebe.

Kemija s predsjednicom

“Za razliku od nje, nisam se toliko kuhao. Taj kostimić nije mogla otkopčati i da je potrajalo duže, mislim da bi se skuhala”, kazao je Juričan pa komentirao kemiju s predsjednicom:

“Slijeva mi je bio Duce (Kolakušić), a njoj sdesna Đapić, ne možete ni s jednim ni drugim. I onda smo prirodno jedno s drugim… Super je bilo upoznavanje, pitala me jesam li iz stranke “Ča, kaj, što” pa sam rekao da je to onaj prvi pajac. Tako je krenulo. Rekao sam joj da smo se upoznali neki dan pa se čudila. Tad sam rekao Duceu “Slušaj, ako padne na mene, bit će to domino efekt.” Ali, on je rekao “Ako i bude, tu će završiti.” Nema s njim šale. Mislio sam si da ako je ovo početak, kako će završiti”, prepričavao je detalje Juričan.

Tračali Škoru

Ipak, došaptavanje je bilo prečesto i upadljivo.

“To je red od skoro 15 metara i dok dođe zadnji na red, prođe oko 15 minuta i Škoro je užasno tiho pričao pa sam je pitao čuje li ga. U jednom trenutku to više nisam mogao trpiti pa sam je pitao zašto se on uopće kandidirao. Bili smo opušteni, dali smo si truda, a kako je ona bila koncentrirana i sve zapisivala, pričala kako mora replicirati, rekao sam joj da se opusti jer ionako ganja velike štakore pa ne može iskoristiti pet replika samo tako. Bio sam joj kao savjetnik. U tom sam trenutku zapravo spasio čast predsjednice”, objasnio je Juričan i osvrnuo se na trenutak kad joj je virio u papire:

“Pazila je što će reći i velikim štampanim slovima zapisala kome bi replicirala, a ako je pitanje bilo na nekom drugom, onda je zapisivala strategiju odgovora. Ali, ima neki šrakopis, nisam osim štampanih slova uspio pročitati što piše.”

Nije uvrijedio Kolindu jogurtima

No, jasno je da se lijepo smijala kraj Juričana, bez obzira na voćni jogurt koji je pio.

“Nije imala izbora, gdje je završila dobro je i bilo. A jogurti… Ima više interpretacija, a prava interpretacija je zapravo da sam jednostavno vidio da svi imaju vode, pa sam donio šest jogurta. Stavio sam ih na stol, ali rekli su da ne mogu imati ih tamo pa su mi bili ispod stola i pio ih dok me ne snimaju. Poslije sam se brisao jer sam se zmazao kao prase i non stop išao po licu kako bih se obrisao.”

Iako se cijelo vrijeme šalio, predsjednicu je zapravo i ozbiljno komentirao.

“Smatraju je kraljicom gafova i svi su mislili da će se protivnici fokusirati na nju, ali bila je vrlo koncentrirana i smirena. Kad su pitanja letjela žestoko na nju, bila je jako kul”, istaknuo je Juričani i osvrnuo se na druge kandidate, pogotovo na Kolakušića.

“Nije on tip za debate, volio bi on naređivati. I nije htio iz svoje kože pa se ne može otkriti koju mu je svjetonazor.”

Škoro je bio neuobičajeno tih, čime je zapravo neugodno iznenadio sve koji su pratili kampanju.

“Ostao je na tom čošku i nije imao sreće, Katarina Peović ga je izjela k’o prasca, napala ga je odličnim argumentima i on je ostao potišten, kao da ne može braniti to što izgovara”, rekao je Juričan isebe proglasio pobjednikom debate:

“Ja sam pobijedio, a nakon mene… Katarina je bila sjajna, odlična fajterica. Pernar je genijalni troler. Posljednjih sat vremena odlučio je furati svoju agendu, pičio je po svom. Dalija je uvijek dobra, Zoki se držao dobro, nije bilo puno zoranizama, Dejan mi je bio… Nije mu prošla ta fora s obitelji, Ducea sam komentirati, Đapić… Ovog gospodina (Babić) nisam shvatio što tu radi.”

Juričan je predstavio i svoj tim, pod nazivom Snatch: “Nisam to napravio ja nego Ja Zmaj jer on radi takva smeća. To su moji savjetnici na slici”, uz smijeh je komentirao Juričan.

Ne smije se zvati Milan Bandić

Ipak, morao je ponovno u ozbiljnijem tonu objasniti zašto mu nije dozvoljeno u predsjedničkoj utrci biti pod imenom Milan Bandić.

“Razbijem ove pajace u Ministarstvu uprave i Gradu Zagrebu i Upravni sud im kaže da ne mogu donositi nezakonita rješenja i oni naprave novo rješenje pa kažu da ih baš briga. Zato se moram opet fajtati s njima, razbijem ih na visokoj razini, niska to ne prizna i ne znam koliko će to trajati”, objasnio je i osvrnuo se na loptu koju je donio u studio:

“Ta lopta je izraz moje ljubavi prema Milanu Bandiću. Tu je loptu majstor dijelio u predsjedničkoj kampanji 2009. Dijelio je i Agrokorove sokove, koji je krepao. Došla mi je iz Splita, pohvaljujem tu ekipu, skupljam sve relikvije Milana Bandića. A imam i svoju valutu koja se zove 366 jer onaj majstor (Bandić) kaže da radi 365 dana, a ja i onaj prijestupni pa mu poručujem da radim više, brže i jače od njega. Gdje god dođem, naoružam se tim novčanicama i svima ih dam. Moram reći da su mediji najpohlepniji i uvijek mi sve uzmem”, zaključio je Juričan te pozdravio gledatelje s “Korupcija s vama”.

