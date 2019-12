JURIČAN PREIMENOVAO ZAGREBAČKE ULICE: Sada imamo Ulicu dr. Ive Sanadera, Trg hrvatskih tajkuna, ali i žrtava Uskoka…

Predsjednički kandidat nakratko je postavio table s imenima novih ulica, obećavši da će “kad dođe na vlast, pustiti bivšeg premijera i predsjednika HDZ-a iz zatvora”, te “ukinuti Uskok koji će pretvoriti u PR ured”

Predsjednički kandidat Dario Juričan izveo je u četvrtak performans nazvan “akcija spašavanja Hrvatske”, tako što je preimenovao Ulicu kralja Zvonimira u “Ulicu dr. Ive Sanadera”, Trg žrtava fašizma u “Trg žrtava Uskoka”, a Trg hrvatskih velikana u “Trg hrvatskih tajkuna”.

Juričan, koji se u predsjedničkoj kampanji predstavlja kao Milan Bandić, nakratko je postavio table s imenima novih ulica, obećavši da će “kad dođe na vlast, pustiti bivšeg premijera i predsjednika HDZ-a iz zatvora”, te “ukinuti Uskok koji će pretvoriti u PR ured”.

“Ovu ulicu smo preimenovali u ulicu dr. Ive Sanadera. To je povijesna ličnost, gigant HDZ-a kojeg se HDZ srami”, kazao je Juričan, dodavši da se Sanader zalaže za iste vrijednosti kao i on, a to je “korupcija svima, ne samo njima”.

Trg žrtava fašizma preimenovao je u Trg žrtava Uskoka, najavivši ukidanje tog specijaliziranog ureda za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala.

‘Ukinut ću Uskok koji će postati PR odjel’

“Kao što sam najavio u svom programu, ukinut ću Uskok koji će postati PR odjel”, rekao je Juričan ustvrdivši kako je krajnje vrijeme da Uskok prestane proganjati “najbolje hrvatske poduzetnike, koji moraju ići u BiH tražiti rezervnu domovinu”.

Izrazio je zabrinutost da će Zagreb i Hrvatska postati obezglavljeni ako Uskok stvarno nastavi dalje progoniti uglednike, poput zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, pa i on ode u BiH.

Trg hrvatskih tajkuna Juričan je nazvao u počast Guciću, Kutli, Mamiću i Todoriću, zaključivši da je “te ljude država zanemarivala”.

Jurčan je uoči akcije novinarima predstavio svoje novčanice od “366 kumova” na kojima je otisnut njegov lik uz slogane “vizionar korupcije” i “korupcija, sad il’ nikad!”. Nakon što je podijelio novčanice, praveći se da je to mito, Juričan je kazao: “Sad kad smo ovo riješili možemo delat'”.