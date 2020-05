JURIČAN PREDSTAVIO SVOJ METRO OD TRGA BANA JELAČIĆA DO REMETINCA: ‘Vlastitim sam rukama prokopao šest kilometara tunela’

Dario Juričan je kod ‘Bandićevih fontana’ predstavio svoju liniju metroa kao odgovor na Bandićeve najave o podzemnoj željeznici u centru Zagreba

Bivši predsjednički kandidat, redatelj i jedan od sve mnogobrojnijih kritičara zagrebačkog gradonačelnika, Dario Juričan komentirao je najave Milana Bandića o tome kako bi Zagreb mogao dobiti podzemnu željeznicu.

MILAN BANDIĆ IZVUKAO STARO PREDIZBORNO OBEĆANJE: ‘Predložit ću gradnju metroa od Britanca do Draškovićeve’

Bandić je, podsjećamo, rekao da će za desetak dana predložiti izgradnju podzemne željeznice od Britanskog trga do Draškovićeve ulice. No, dok on obećaje, Juričan radi i pritom se hvali na društvenim mrežama.

“METRO STIŽE: TRG BANA JELAČIĆA-REMETINEC! Dok Rezač etiketa obećava, ja sam vlastitim rukama prokopao šest kilometara tunela i kod fontana svečano predstavio metro liniju #1: Trg bana Jelačića-Remetinec”, napisao je Juričan na Facebooku

Svoje predstavljanje Juričan je okrunio kod fontana pored Nacionalne i sveučilišne knjižnice, inače kolokvijalno zvanih “Bandićevim fontanama”, projekcijom vlaka podzemne željeznice s natpisom “Zagreb”.