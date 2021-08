Redatelj i aktivist Dario Juričan na Facebooku je o javio otvoreno pismo premijeru Andreju Plenkoviću (on ga zove Plenx), a povodom nedavne odluke Vijeća za elektroničke medije (VEM) da koncesiju na dosadašnju radijsku frekvenciju Radija 101 dodijeli tvrtki Top radio d.o.o. vlasnika Ivana Jurića Kaćunića.

Juričanovo otvoreno pismo Plenkoviću naslovljeno "Udruženi radijski poduhvat - uvijek ista priča" prenosimo u cijelosti.

'Konačni HDZ-ov čavao u lijes radija koji smo voljeli'

"Dragi moj Plenx, da te malo podsjetim kako je to bilo u onu davnu zimu 1996. Otac nacije je radi, kako se tada govorilo, “prehlade” pohodio bolnicu u SAD-u i ostavio je podređenima zadatak da silom razbiju prosvjed na kojem se nas 100.000 na glavnom zagrebačkom Trgu okupilo povodom gašenja Radija 101, radija koji je inteligentno vođenim programom silno nervirao Oca, inače potpuno cijepljenog od humora. Ministar unutarnjih poslova bio je Ivan Jarnjak koji srećom nije poslušao Oca i nije silom razbio prosvjed, što je po povratku Oca u domovinu platio smjenom. Poslije mu je zatajila memorija, bude to u vas HDZ-ovaca česta boljka, pa se više u medijskim istupima ne sjeća koju mu je prljavu rabotu Otac tada zadao činiti...

Radim fast forward da preskočim sve detalje mučne propasti Stojedinice i dolazim do današnjeg trenutka – konačnog HDZ-ovog čavla u lijes radija koji smo voljeli. Kao što možda znaš, Vijeće za elektroničke medije (VEM) odlučilo je koncesiju Radija 101 dodijeliti tvrtki iz ogromnog portfelja vrijednog, a javnosti gotovo nepoznatog Ivana Jurića Kačunića.

'Organizacija će držati preko 70% radijskog etera'

Prema analizi portala Media Daily, njihova ponuda nikako nije bila najbolja, a k tome je Media Daily naknadno otkrio i da je tajanstveni Kačunić vlasnik svih zaštićenih žigova velikih radiostanica u čije se vlasništvo debelo sumnja.E sad moj Plenx, trenutak je da prestaneš hladiti jaja, obratiš pozornost i počneš čitati novine.

Izgleda da ekipa koja ti radi press clipping nije obnovila pretplatu na Nacional, pa si eto zbog tuđeg nemara propustio saznati da već mjesecima jedan od osnivača tvog HDZ-a, odbjeglica od zakona Miroslav Kutle, u tom tjedniku nemilice guzi novopečenog koncesionara i pajdu iz starih dobrih vremena Ivana Jurića Kačunića, s kojim je do jučer bio u talu, i uvjerljivo podastire dokumente o tajnom vlasništvu i ortakluku Organizacije u nizu radijskih postaja (Antena Zagreb, Narodni radio, Extra FM, Enter Zagreb, Radio Dalmacija). Prema Kutlinim navodima, Organizacija će sada držati preko 70% radijskog etera.

'Upravo dobili još jedan slučaj Grupo'

Znam da te to nije briga, iako smo eto upravo dobili još jedan slučaj Grupo, u kojem ekipa ispod radara monopolizira medijski prostor. Nećeš vjerovati, Kutle kao osobe koje su mu, nakon navodne Kaćunićeve izdaje, preotele prikriveno vlasništvo, spominje braću Pripuz, a koji da mu rade o glavi. Vjerojatno te ne zanima niti to što je Davor Marić, jedan od članova VEM-a, bio u intenzivnim kontaktima i pajdašiji s Kutlom i Kačunićem u tvrtki Radio Dalmacija. To se u pristojnim državama, pajdo moj, zove sukob interesa.

Za ovom Stojedinicom će rijetki plakati jer nije ostala niti sjena one za koju smo se okupili 1996. Ali tebe moj Plenx treba smatrati odgovornim što si dozvolio da Organizacija preuzme radijski eter. Sad sam potpuno ozbiljan, a ti si potpuno neodgovoran. Tvoj mandat nećemo pamtiti po kineskom mostu, nego po otvorenoj predaji radio postaja znaš-već-kome. I da ti nacrtam, moj Plenx, jer postoji jasan obrazac kako to kod vas u HDZ-u završi: prvo uđeš u dil s ekipom koja zarobljava državu ruskim plinom, pa središ Organizaciji preuzimanje medija – i onda ti slijedi kraj. Pitaj si Sanadera. Pitaj Tomicu Karamarka. Uvijek ista priča. Da smo živi i zdravi! Te ovas džuvde thaj saste! Sa fijenj vij ša sanatoš!", napisao je u pismu Plenkoviću Dario Juričan, potpisavši se kao "gradonačelnik svemira i počasni gradonačelnik Vruje".