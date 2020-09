JURIČAN PISAO PLENKOVIĆU: ‘Posljednji je trenutak da se uključiš u organizacijski odbor za doček Miroslava Kutle’

Redatelj Dario Juričan obratio se premijeru Andreju Plenkoviću povodom pravomoćne oslobađajuće presude Miroslavu Kutli te ga pozvao da mu priredi doček kao heroju i suosnivaču HDZ-a

Miroslav Kutle je i pravomoćno oslobođen optužbi za ratno profiterstvo u aferi Tisak, a druge optužnice protiv njega polako odlaze ili su već otišle u zastaru. O toj se odluci pravosuđa, pismom premijeru Andreju Plenkoviću, obratio bivši predsjednički kandidat i redatelj Dario Juričan.

On je i autor dokumentarne trilogije Gazda, u kojoj prvi film, Gazda: Početak, govori upravo o Kutlinom poslovnom djelovanju za vrijeme pretvorbe i privatizacije. Stoga je osjetio potrebu dati svoje mišljenje o svemu, što prenosimo u cijelosti.

“Dragi moj Andrej Plenkoviću, napokon nas čeka jedan pošteni vikend!

Dragi moj Andrej, posljednji je trenutak da se uključiš u organizacijski odbor za doček Miroslava Kutle, suosnivača HDZ-a 1989., koji se napokon vraća s privremenog rada iz svoje rezervne domovine, BiH. Kao što vjerojatno već znaš – a možda ste u središnjici već i proslavili uz par kila pečenog – naš Mirek je sada napokon pravomoćno oslobođen u aferi Tisak, najvećoj aferi koja mu se stavljala kao krimen. On iz te priče izlazi kao heroj!

Miroslav Kutle je najbolje opisan riječima njegovog odvjetnika Željka Olujića kad je ovaj 1995. tražio ispriku od Novog lista: ‘Već se u mnogim slučajevima dogodilo da se ponajbolje hrvatske domoljube optuži i osudi u javnosti za nešto što sud nikada utvrdio nije. Tako im se nanosi ogromna i neizbrisiva šteta. To je u slučaju g. Kutle osobito štetno, jer je on ugledni poduzetnik kojem poslovni i moralni kredibilitet itekako treba.’ (Pakiraju tako sada i drugoj HDZ-ovoj uzdanici, Josipi Rimac – njen odvjetnik Anđelko Jureško kaže da je to: ‘Čisti politički proces!’)”

Heroj tuđmanovskih ordena i Sessinog pravosuđa

“Osim što je krajnje ugledni poduzetnik, Kutle je prvoborac HDZ-a, dobitnik Reda danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića, Reda Ante Starčevića te Spomenice domovinske zahvalnosti. I naravno, nagrade udruženja menadžera Croma, za menadžera godine (1992). Još bih te, dragi Andrej, podsjetio na proročanske riječi koje je 2000. izrekao Miroslavov brat Ante Kutle: ‘Mislim da je njegova uloga u uspostavljanju, a napose u opstanku države, neizmjerljivo velika i mislim da bi na kraju temeljito provedene istrage i poštenog suđenja, kakvo svi očekujemo, mogao izići kao heroj.’

Heroj osnivanja HDZ-a, heroj privatizacije, heroj tuđmanovskih ordena, heroj Sessinog pravosuđa. Predlažem ti, dragi moj Andrej, da se što prije uključiš u dolazak tog narodnog heroja imovinskog rata. Evo ja ću podržati akciju tako što preko vikenda, pod parolom Pošteni vikend, besplatno puštam film Gazda: Početak, o heroju pretvorbe Miroslavu Kutli. Kad već preko tjedna nismo pošteni, budimo to barem vikendom!”

‘U obnovi Zagreba računaj na Kutlu’

“Inače, vidim da si se usredotočio na Zakon o obnovi Zagreba, a radiš to traljavo, nagluho i nestručno. Jer da si samo bacio pogled na organizacijsku strukturu na primjeru obnove potresom uništenih Dubrovnika i L’Aquile, znao bi da ti u Zakonu treba povjerenik i/ili efikasno stručno tijelo. I ne bi se tako razmetljivo nabacivao s neprovedivim financijskim modelom 60:20:20. Kojih će to točno 20% u obnovu uložiti bankrotirani Zagreb tvog dobrog pajde i donedavnog koalicijskog partnera, Rezača etiketa?

Jesi li se, moj Andrej, negdje raspitao kako su to napravili Talijani nakon L’Aquile (Uredba sa zakonskom snagom: Hitne intervencije u korist građana pogođenih potresom i druge hitne intervencije civilne zaštite) i koje su fiskalne mjere, primjerice preko igara na sreću, primijenili? Uzalud su Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska komora arhitekata, Udruženje hrvatskih arhitekata, Udruženje hrvatskih urbanista, Društvo arhitekata Zagreba i Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata više puta upozoravali na nedovoljno kvalitetna rješenja pojedinih pitanja u prijedlogu zakona, koja i dalje nisu ispravljena. Pa neće te valjda oni učiti poslu!

A kad doneseš Zakon o obnovi Zagreba, svakako računaj i na pajdu Kutlu – pa nije taj neimar malo svojih betonskih krasotica posijao po zagrebačkom Laništu. Iako se nije pretjerivalo s materijalom, potres im nije naudio. A naći će se kod Kutle, kao i uvijek, pokoja kunica za blagajnu HDZ-a. Znaš kako to ide, moj Andrej.

Dario Juričan, gradonačelnik svemira”.

