JURIČAN PISAO BERNARDIĆU: ‘Dođi po Bandićevu bistu i odnesi je na Pantovčak! Podsjećam te da je on bio tvoj mentor i muza!’

Juričan je Bernardiću poručio da od njega očekuje da će Bandićevu bistu odnijeti na Pantovčak

Bivši predsjednički kandidat i redatelj Dario Juričan ovoga puta u svom Facebook “obraćanju” nije štedio riječi za šefa SDP-a Davora Bernardića.

U svojoj objavi Juričan ga naziva “jazavcem” i podsjeća na prijašnji odnos zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i Bernardića. Juričan je Bernardiću poručio da od njega očekuje da će Bandićevu bistu odnijeti na Pantovčak. Juričanovu objavu prenosimo u cijelosti:

‘Davore Bernardiću, dođi po bistu!’

Jazavče, napokon je došao tvoj trenutak!

Možda si već negdje čuo, predsjednik RH Zoran Milanović izbacio je s Pantovčaka sve biste koje je tamo našao. Izbacuje tako iz naše sadašnjosti čak i takve junake koruptivne prošlosti, kao što je Franjo Tuđman! Ali razumijem ga, on je to učinio, jazavče, kako bi napravio mjesto za jednu jedinu bistu koja se tamo mora naći – onu Milana Bandića.

Milan Bandić je čovjek koji je zagrebački SDP odveo u 21. stoljeće, šest puta za redom je biran za gradonačelnika Zagreba i od tog je zapuštenog gradića napravio europsku metropolu, a od Adventa manifestaciju svjetskog glasa! Sve taj pozlati! Milan je 2009. umalo postao i predsjednik RH. On je, da te i na to podsjetim, bio tvoj mentor, tvoja muza, čovjek koji nije problem nego rješenje! Ovo je jedinstvena prilika da se zahvališ svom neumornom mentoru. U ovoj se državi predugo glasno laže i tiho zbori istina, a Milan Bandić put je istine i svjetla koji naši mladi trebaju slijediti.

‘Ti mažnjavaš, i ja to cijenim, samo se tako i može postati premijer u ovoj zemlji!’

Uvijek prisutan, uvijek radi za druge i k tome, što mu mnogi zavide, neosuđivan. Malo je takvih koji su zadužili Zagreb kao Milan… Ovom prilikom želim ti dati i podršku kao budućem premijeru, a reći ću ti i zašto. Ti si 2010. proizveo slogan Mi možemo bolje, koji si doduše maznuo od J. F. Kennedyja (We can do better, 1960.), a onda si 2016. maznuo slogan Promjena u koju vjerujemo od Obame (Change we can believe in, 2008.). Nakon američkih predsjednika, sada si prešao na kompanije i maznuo od Nikea slogan Ispiši budućnost (Write the future, 2010.)

Ti mažnjavaš, i ja to cijenim, samo se tako i može postati premijer u ovoj zemlji! Još kako si majstorski uzeo onu masnu stipendiju prije toga od Cotruglija, mislim da zajedno možemo u koruptivnu parlamentarnu koaliciju: ti jazavče, rezač etiketa i ja. Čekam da od mene preuzmeš bistu Milana Bandića i odneseš ju predsjedniku Milanoviću. Ako ti bista bude teška, pomoći će ti pajdo Zvane Brumnić; ako ne bude, po običaju, previše zauzet kombinacijama s Jelenom Pavičić Vukičević.

Usput ćeš moći i prošetati Pantovčak brdom i napokon pomaziti jelene i srne, budući da inauguraciji nisi mogao ni prismrditi. I požuri jazavče, jer ako ti ne postaviš bistu Milanu Bandiću, to će sigurno učiniti Fendi i Schiffini…

Dario Juričan, gradonačelnik svemira

p.s.

Kad već šetaš, vidi koji dio Pantovčaka može ići u koncesiju kao parking, ima jedan Bandićev adventski pajdo koji će od toga rado okrenuti domovinski biznis po tržišnim načelima”, napisao je Juričan na Facebooku.

