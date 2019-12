JURIČAN OTKRIO ZAŠTO JE GLEDAO U KOLINDINU BILJEŽNICU I KOMENTIRAO PROTUKANDIDATE: ‘Vidi se da je čovjek na izdisaju…’

Kaže kako je s aktualnom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović više-manje “trolao” Škoru. “Govorio je u pol glasa, pa smo razmjenjivali rečenice što je rekao”

Predsjednički kandidat Dario Juričan ocijenio je u srijedu kako pitanja na sinoćnjem HTV-ovom sučeljavanju predsjedničkih kandidata nisu bila najvještija, te kako se pokazalo da je Mislav Kolakušić jedan ‘Duce’, a Miroslav Škoro čovjek na izdisaju.

“Bilo je užasno naporno, pitanja nisu bila najvještija, bio sam spreman, i meni su najviše odgovarala. Bilo je super jer se pokazalo da je izašao karakter kandidata. Kolakušić, vidjelo se da je to jedan ‘Duce’, Škoro je bio čovjek na izdisaju, i mislim da će ih to koštati na izborima”, ustvrdio je Juričan novinarima prilikom obilaska Kozari puteva, koje je nazvao “srcem Hrvatske”.

Na upit kako komentira medijske navode da je apsolutni pobjednik jučerašnje debate, kazao je da to shvaća kao kompliment, i kako je pobijedio najgori.

Kaže kako je s aktualnom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović više-manje “trolao” Škoru. “Govorio je u pol glasa, pa smo razmjenjivali rečenice što je rekao”, dodao je.

Kamere su ga uhvatile i kako gleda u bilježnicu aktualne predsjednice. “Radila je bilješke kako je tko govorio, skicirala si je odgovore. Ja sam to sve promatrao, i radio industrijsku špijunažu”, kazao je Juričan.

Obišao Kozari puteve: Želim im dati nekoliko lažnih obećanja

Prilikom obilaska Kozari puteva naglasio je kako se nalazimo na “mitskom mjestu”.

“Navodno su ovdje glasači Milana Bandića. Došao sam im reći, to što vam on radi, to je kriminal, a ja sam veći kriminalac od njega. Ja ću vam prije izbora napraviti asfalt, a onda me baš briga do idućih izbora”, poručio je Juričan. Dodao je kako je došao ondje da vidi kako sirotinja živi. “Želim im dati nekoliko lažnih obećanja, i tražiti od njih da glasaju za mene”, rekao je.

“Ovi kriminalci prije mene ovako ‘hendlaju’ ljude s Kozari boka, oni im daju glas, a Kozari bok postane deponij otpada, na nekoliko minuta od centra grada”, poručio je Juričan.

Kao posljednju točku obilaska Kozari puteva odabrao je Žitnjačku cestu, koja još nema kanalizaciju.

“Bandić im je tu obećao kanalizaciju prije 15 godina. Ja sam im došao reći da ću im ja napraviti kanalizaciju, dignut ću im novce, a dalje ćemo vidjeti. Ovo je još jedan uspješni zagrebački model koji su primijeniti na cijelu Hrvatsku”, naglasio je. Juričanu je prišao stanovnik koji ga je oslovio s “budući predsjedniče”, kazavši mu kako se on uspio spojiti na kanalizaciju, ali “na crno”, prilikom izgradnje Radničke ceste. “Vi ste moj birač”, odgovorio mu je Juričan.

Htio doći u Cadillacu ali su ‘kriminalci napravili preusku cestu’

“Ja sam vam došao lagati da ću vam napraviti kanalizaciju, hoćete li mi dati nešto mita?”, upitao je Juričan, dok mu je stariji bračni par ponudio “tek podimljeni pršut i pet litara vina”.

U Kozari puteve je došao u luksuznom mercedesu čiji ga je najam koštao 700 kuna, no dodao je da je htio doći u Cadillacu, ali da su “kriminalci napravili preusku cestu”.